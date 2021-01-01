За останню добу на COVID-19 захворіло 445 волинян, померло 10





Одужало – 41 198 осіб (за останню добу – 143).



Летальні випадки – 795 (за останню добу – 10: м. Луцьк – 7, м. Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1).



За минулу добу на Волині зареєстровано 445 випадків захворювання на COVID-19, з них у:

• м. Луцьк – 144,

• Луцький район – 39,

• Горохівський район – 18,

• Ківерцівський район – 23,

• Рожищенський район – 12,

• м. Нововолинськ – 28,

• Володимир- Волинський район – 41,

• Іваничіський район – 12,

• Локачинський район – 8,

• Ковельський район – 34,

• Любомльський район – 8,

• Старовижівський район – 6,

• Ратнівський район – 28,

• Камінь-Каширський район – 8,

• Любешівський район – 23,

• Маневицький район — 13.



Методом ПЛР всього обстежено 191 153 особи, за минулу добу обстежено — 1330 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усього станом на 3 квітня в області зареєстровано 48 131 випадок.Про це інформують у Волинській ОДА.Одужало – 41 198 осіб (за останню добу – 143).Летальні випадки – 795 (за останню добу – 10: м. Луцьк – 7, м. Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1).За минулу добу на Волині зареєстровано 445 випадків захворювання на COVID-19, з них у:• м. Луцьк – 144,• Луцький район – 39,• Горохівський район – 18,• Ківерцівський район – 23,• Рожищенський район – 12,• м. Нововолинськ – 28,• Володимир- Волинський район – 41,• Іваничіський район – 12,• Локачинський район – 8,• Ковельський район – 34,• Любомльський район – 8,• Старовижівський район – 6,• Ратнівський район – 28,• Камінь-Каширський район – 8,• Любешівський район – 23,• Маневицький район — 13.Методом ПЛР всього обстежено 191 153 особи, за минулу добу обстежено — 1330 осіб.

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