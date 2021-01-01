За останню добу на COVID-19 захворіло 445 волинян, померло 10
Сьогодні, 10:24
Усього станом на 3 квітня в області зареєстровано 48 131 випадок.Про це інформують у Волинській ОДА.
Одужало – 41 198 осіб (за останню добу – 143).
Летальні випадки – 795 (за останню добу – 10: м. Луцьк – 7, м. Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1).
За минулу добу на Волині зареєстровано 445 випадків захворювання на COVID-19, з них у:
• м. Луцьк – 144,
• Луцький район – 39,
• Горохівський район – 18,
• Ківерцівський район – 23,
• Рожищенський район – 12,
• м. Нововолинськ – 28,
• Володимир- Волинський район – 41,
• Іваничіський район – 12,
• Локачинський район – 8,
• Ковельський район – 34,
• Любомльський район – 8,
• Старовижівський район – 6,
• Ратнівський район – 28,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 23,
• Маневицький район — 13.
Методом ПЛР всього обстежено 191 153 особи, за минулу добу обстежено — 1330 осіб.
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Одужало – 41 198 осіб (за останню добу – 143).
Летальні випадки – 795 (за останню добу – 10: м. Луцьк – 7, м. Нововолинськ – 1, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1).
За минулу добу на Волині зареєстровано 445 випадків захворювання на COVID-19, з них у:
• м. Луцьк – 144,
• Луцький район – 39,
• Горохівський район – 18,
• Ківерцівський район – 23,
• Рожищенський район – 12,
• м. Нововолинськ – 28,
• Володимир- Волинський район – 41,
• Іваничіський район – 12,
• Локачинський район – 8,
• Ковельський район – 34,
• Любомльський район – 8,
• Старовижівський район – 6,
• Ратнівський район – 28,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 23,
• Маневицький район — 13.
Методом ПЛР всього обстежено 191 153 особи, за минулу добу обстежено — 1330 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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