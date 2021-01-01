Курс валют у Луцьку станом на 3 квітня
Сьогодні, 11:10
Долар і євро дещо подорожчали напередодні вихідних.
На сайті Національного банку Україні сьогодні, 3 квітня, зафіксовані такі курси валют щодо української гривні: – 27,83 гривні за долар, 32,7 гривні за євро.
У Луцьких обмінниках курс валют такий :
Долар купівля -27.80, продаж - 27.90
Євро купівля - 32.65, продаж - 32.85
Російський рубль купівля - 0.36, продаж - 0.38
Польський злотий купівля – 7, продаж – 7.15
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На сайті Національного банку Україні сьогодні, 3 квітня, зафіксовані такі курси валют щодо української гривні: – 27,83 гривні за долар, 32,7 гривні за євро.
У Луцьких обмінниках курс валют такий :
Долар купівля -27.80, продаж - 27.90
Євро купівля - 32.65, продаж - 32.85
Російський рубль купівля - 0.36, продаж - 0.38
Польський злотий купівля – 7, продаж – 7.15
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