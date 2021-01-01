Курс валют у Луцьку станом на 3 квітня



На сайті Національного банку Україні сьогодні, 3 квітня, зафіксовані такі курси валют щодо української гривні: – 27,83 гривні за долар, 32,7 гривні за євро.







У Луцьких обмінниках курс валют такий :

Долар купівля -27.80, продаж - 27.90



Євро купівля - 32.65, продаж - 32.85



Російський рубль купівля - 0.36, продаж - 0.38



Польський злотий купівля – 7, продаж – 7.15



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Долар і євро дещо подорожчали напередодні вихідних.На сайті Національного банку Україні сьогодні, 3 квітня, зафіксовані такі курси валют щодо української гривні: – 27,83 гривні за долар, 32,7 гривні за євро.У Луцьких обмінниках курс валют такий :Долар купівля -27.80, продаж - 27.90Євро купівля - 32.65, продаж - 32.85Російський рубль купівля - 0.36, продаж - 0.38Польський злотий купівля – 7, продаж – 7.15

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