Довибори в Раду: вже на третій дільниці голосування визнали недійсним





Як передає



Відтак, голова ОВК Андрій Лозинський заявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча мали би бути опломбовані. Кількадесят бюлетенів не вистачає.



За інформацією Суспільне Карпати, пропозицію визнати вибори недійсними на цій дільниці №260025 вніс член ОВК від "Слуги народу" Євген Ковальов.

«Є пропозиції по виборчій дільниці 260025 у зв'язку з порушенням вимог ст. 86 ч. 2, 4, 5, 6 та 8 визнати вибори недійсними відповідно до ст. 92 ч. 1 — факти незаконного голосування, незаконне включення людей до списку виборців. На нашу думку, кількість таких осіб 25%, тому це повністю законом передбачено», — сказав Ковальов.



За це проголосували 11 членів ОВК, і рішення ухвалили.



Раніше ОВК на одній із дільниць, де зникли 100 бюлетенів, визнала результати голосування недійсними. Таке саме рішення ОВК ухвалила щодо дільниці в Яремче через відсутність печаток на контрольних листах.



Наразі ЦВК опрацювала 92,3% дільничних протоколів. На виборах лідирує Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» з результатом 31,3%, Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» - на другому місці з результатом 29,8%.



Як повідомлялося, 28 березня на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній. Тут балотувалося 14 кандидатів.



А ось



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Прикарпатті вже на третій виборчій дільниці, у селі Манява, результати виборів визнали недійсними.Як передає Укрінформ , про це повідомляє рух ЧЕСНО у Фейсбуці.Відтак, голова ОВКзаявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча мали би бути опломбовані. Кількадесят бюлетенів не вистачає.За інформацією Суспільне Карпати, пропозицію визнати вибори недійсними на цій дільниці №260025 вніс член ОВК від "Слуги народу"«Є пропозиції по виборчій дільниці 260025 у зв'язку з порушенням вимог ст. 86 ч. 2, 4, 5, 6 та 8 визнати вибори недійсними відповідно до ст. 92 ч. 1 — факти незаконного голосування, незаконне включення людей до списку виборців. На нашу думку, кількість таких осіб 25%, тому це повністю законом передбачено», — сказав Ковальов.За це проголосували 11 членів ОВК, і рішення ухвалили.Раніше ОВК на одній із дільниць, де зникли 100 бюлетенів, визнала результати голосування недійсними. Таке саме рішення ОВК ухвалила щодо дільниці в Яремче через відсутність печаток на контрольних листах.Наразі ЦВК опрацювала 92,3% дільничних протоколів. На виборах лідируєвід партії «Слуга народу» з результатом 31,3%,від партії «За майбутнє» - на другому місці з результатом 29,8%.Як повідомлялося, 28 березня на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній. Тут балотувалося 14 кандидатів.А ось дані екзит-полів були такими

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