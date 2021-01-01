Довибори в Раду: вже на третій дільниці голосування визнали недійсним
Сьогодні, 12:15
На Прикарпатті вже на третій виборчій дільниці, у селі Манява, результати виборів визнали недійсними.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє рух ЧЕСНО у Фейсбуці.
Відтак, голова ОВК Андрій Лозинський заявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча мали би бути опломбовані. Кількадесят бюлетенів не вистачає.
За інформацією Суспільне Карпати, пропозицію визнати вибори недійсними на цій дільниці №260025 вніс член ОВК від "Слуги народу" Євген Ковальов.
«Є пропозиції по виборчій дільниці 260025 у зв'язку з порушенням вимог ст. 86 ч. 2, 4, 5, 6 та 8 визнати вибори недійсними відповідно до ст. 92 ч. 1 — факти незаконного голосування, незаконне включення людей до списку виборців. На нашу думку, кількість таких осіб 25%, тому це повністю законом передбачено», — сказав Ковальов.
За це проголосували 11 членів ОВК, і рішення ухвалили.
Раніше ОВК на одній із дільниць, де зникли 100 бюлетенів, визнала результати голосування недійсними. Таке саме рішення ОВК ухвалила щодо дільниці в Яремче через відсутність печаток на контрольних листах.
Наразі ЦВК опрацювала 92,3% дільничних протоколів. На виборах лідирує Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» з результатом 31,3%, Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» - на другому місці з результатом 29,8%.
Як повідомлялося, 28 березня на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній. Тут балотувалося 14 кандидатів.
А ось дані екзит-полів були такими.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє рух ЧЕСНО у Фейсбуці.
Відтак, голова ОВК Андрій Лозинський заявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча мали би бути опломбовані. Кількадесят бюлетенів не вистачає.
За інформацією Суспільне Карпати, пропозицію визнати вибори недійсними на цій дільниці №260025 вніс член ОВК від "Слуги народу" Євген Ковальов.
«Є пропозиції по виборчій дільниці 260025 у зв'язку з порушенням вимог ст. 86 ч. 2, 4, 5, 6 та 8 визнати вибори недійсними відповідно до ст. 92 ч. 1 — факти незаконного голосування, незаконне включення людей до списку виборців. На нашу думку, кількість таких осіб 25%, тому це повністю законом передбачено», — сказав Ковальов.
За це проголосували 11 членів ОВК, і рішення ухвалили.
Раніше ОВК на одній із дільниць, де зникли 100 бюлетенів, визнала результати голосування недійсними. Таке саме рішення ОВК ухвалила щодо дільниці в Яремче через відсутність печаток на контрольних листах.
Наразі ЦВК опрацювала 92,3% дільничних протоколів. На виборах лідирує Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» з результатом 31,3%, Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» - на другому місці з результатом 29,8%.
Як повідомлялося, 28 березня на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній. Тут балотувалося 14 кандидатів.
А ось дані екзит-полів були такими.
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