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Росія застерегла НАТО не надсилати війська на допомогу Україні

Росія застерегла НАТО не надсилати війська на допомогу Україні
Росія застерігає НАТО не надсилати будь-які війська на допомогу Україні на тлі повідомлень про велике нарощування російських військових біля кордону.
Про це пише bbc.Україна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю, 2 квітня, заявив, що Росія вживатиме «додаткових заходів», якщо НАТО піде на такий крок.
На сході України тривають епізодичні сутички між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами.

Збройні сили США в Європі наразі перебувають у підвищеній готовності, посилаючись на «ескалацію російської агресії» в цьому районі.
Представник НАТО заявив агенції Reuters, що Росія підриває зусилля, спрямовані на зменшення напруженості на сході України, і посли НАТО зустрілися в четвер, щоб обговорити ситуацію.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю щодо нещодавньої широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї", - сказав посадовець.
Президент України Володимир Зеленський приєднався до критики, заявивши, що "військові навчання та можливі провокації вздовж кордону - це традиційні російські ігри".

Як ми уже повідомляли, у телефонній розмові з Зеленським у п'ятницю президент США Джо Байден "підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Тим часом пан Пєсков звинуватив українські сили у влаштуванні "провокацій" на передовій на сході України, де щоденно порушують хиткий режим припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив ВВС, що на північному кордоні між Україною та Росією, уздовж східного кордону та у незаконно окупованому Криму відбулося скупчення російських військових.

"Тож ми спостерігали нарощування військ Російської федерації на трьох напрямках, - сказав він. - Україна не хоче ніякої ескалації - нам не потрібна війна".

Під час найгіршого за останні місяці інциденту четверо українських солдатів загинули внаслідок сепаратистських обстрілів 26 березня поблизу села Шуми в Донецькій області. Відтоді трапилося ще кілька менших інцидентів.

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Теги: Пєсков, Кулеба, Байден, Зеленський
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Коментарі 1
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Происходит повтор истории 1939-1941г.Только поменялись исполнители и возможные жертвы......
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