У Києві оголосили переможців кінофестивалю Docudays UA.ВІДЕО



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Головний конкурс щорічно проводиться у трьох секціях: повнометражні стрічки, короткометражні та міжнародні фільми. Окремі призи також вручає спеціальне студентське журі та організатори фестивалю (приз імені Андрія Матросова).



У національному конкурсі переміг фільм «Земля Івана» Андрія Лисецького про художника-самоука Івана Приходька. Одного разу його полотна потрапляють на експозицію в київському «Мистецькому арсеналі» – головному виставковому центрі України. Для сільського самородка це стає справжнім випробуванням славою.







У міжнародному конкурсі перемогла картина грузинського режисера Саломе Джаш «Приборкання саду». Картина розповідає про незвичайне хобі колишнього прем’єр-міністра Грузії, мільярдера Бідзіна Іванішвілі. Він збирає столітні дерева по всій країні і садить їх у своєму саду.







Нагорода «Настоящего времени», офіційного партнера фестивалю, у номінації Rights Now дістався картині «Цей дощ ніколи не закінчиться» Аліни Горлової. Головний герой фільму – Андрій Сулейман, син сирійського курда та українки, який втік від війни на своїй батьківщині на Донбас і там знову опинився на війні.







Головний приз правозахисної секції Rights Now отримала стрічка «Колумбійська сім’я» Тані Воль Сьоренсен про сім’ю, яку розділила правозахисна діяльність.







Приз імені Андрія Матросова дістався картині «Чим далі – тим краще» Анни Ярошевич. Головний герой фільму – німець Мішель, син мільйонера, який приїхав у карпатське село Сокирниця, щоб рятувати вимираючих водяних буйволів.



Головний приз студентського журі дістався фільму «Маленький Самді» про боротьбу з наркозалежністю.







Кращим короткометражним фільмом визнали «Океан» Пауля Шойфлера.



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