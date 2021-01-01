Як зміниться вартість бензину після локдауну - невтішні прогнози експертів



Очікується підвищення вартості пального на 10-15%, сказав кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, пише "



У 2020 році в державі зросла вартість газу, адже на світових біржах ціна змінилася у 2 рази.



"З початку року ціни на бензин А-95 зросли на 15%, на дизпаливо на 17% на автомобільний газ на 26%. На зростання цін вплинуло декілька факторів. Так після падіння в березні 2020 року, відновилося зростання цін на нафту. За рік ціни на нафту зросли більш як у 2 рази. Ціна нафти марки Brent на початку березня досягла $71 за барель. Крім того, за рік приблизно у 2 рази зросли ціни на газ на світових біржах. Це сприяло зростанню цін на пальне в Україні. Адже близько половини бензину та 84% дизельного палива, які споживає Україна, це імпорт", - розповів Хмелевський.



Навесні попит на паливо буде рости, адже після карантину люди почнуть більше використовувати особистий та громадський транспорт. Також однією із причин є початок сільгоспробіт. Тобто зниження цін на бензин очікувати не варто.



"Зараз ціни на нафту на світових біржах стабілізувалися, а ціни на газ очікує сезонне зниження. Проте, навесні попит на пальне традиційно зростає. Розпочалися сільгоспроботи. Очікується, що в травні завершиться карантин і люди будуть активніше використовувати особистий та громадський транспорт. Тому зниження цін на пальне навесні та влітку очікувати не варто. Більш того, не виключено, що ціни можуть ще зрости на 10-15%. Уряд припускає наявність цінової змови на ринку нафтопродуктів та проводить перевірку АЗС. Проте, навряд чи це призведе до зниження цін", - сказав експерт.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні після тотального карантину можуть зрости ціни на бензин.Очікується підвищення вартості пального на 10-15%, сказав кандидат економічних наук і незалежний експерт, пише " РБК-Україна ".У 2020 році в державі зросла вартість газу, адже на світових біржах ціна змінилася у 2 рази."З початку року ціни на бензин А-95 зросли на 15%, на дизпаливо на 17% на автомобільний газ на 26%. На зростання цін вплинуло декілька факторів. Так після падіння в березні 2020 року, відновилося зростання цін на нафту. За рік ціни на нафту зросли більш як у 2 рази. Ціна нафти марки Brent на початку березня досягла $71 за барель. Крім того, за рік приблизно у 2 рази зросли ціни на газ на світових біржах. Це сприяло зростанню цін на пальне в Україні. Адже близько половини бензину та 84% дизельного палива, які споживає Україна, це імпорт", - розповів Хмелевський.Навесні попит на паливо буде рости, адже після карантину люди почнуть більше використовувати особистий та громадський транспорт. Також однією із причин є початок сільгоспробіт. Тобто зниження цін на бензин очікувати не варто."Зараз ціни на нафту на світових біржах стабілізувалися, а ціни на газ очікує сезонне зниження. Проте, навесні попит на пальне традиційно зростає. Розпочалися сільгоспроботи. Очікується, що в травні завершиться карантин і люди будуть активніше використовувати особистий та громадський транспорт. Тому зниження цін на пальне навесні та влітку очікувати не варто. Більш того, не виключено, що ціни можуть ще зрости на 10-15%. Уряд припускає наявність цінової змови на ринку нафтопродуктів та проводить перевірку АЗС. Проте, навряд чи це призведе до зниження цін", - сказав експерт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію