Щодо Медведчука та Козака відкрили кримінальну справу - звинувачують у держзраді

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо вчинення головою політради партії «Опозиційна платформи – За життя»і депутатом від «ОПЗЖ»державної зради.Їх звинувачують у державній зраді, повідомив народний депутату своєму Telegram.«Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю «державна зрада». Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань», - написав він.За словами Гончаренка, його заява стосується висловлювань Медведчука в інтерв'ю російському пропагандистської телеканалу RT.«Там Медведчук коментував питання, що стосуються введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій "112", ZIK і NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду», - зазначає нардеп.