Щодо Медведчука та Козака відкрили кримінальну справу - звинувачують у держзраді
Сьогодні, 14:17
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо вчинення головою політради партії «Опозиційна платформи – За життя» Віктором Медведчуком і депутатом від «ОПЗЖ» Тарасом Козаком державної зради.
Їх звинувачують у державній зраді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
«Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю «державна зрада». Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань», - написав він.
За словами Гончаренка, його заява стосується висловлювань Медведчука в інтерв'ю російському пропагандистської телеканалу RT.
«Там Медведчук коментував питання, що стосуються введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій "112", ZIK і NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду», - зазначає нардеп.
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Їх звинувачують у державній зраді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
«Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю «державна зрада». Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань», - написав він.
За словами Гончаренка, його заява стосується висловлювань Медведчука в інтерв'ю російському пропагандистської телеканалу RT.
«Там Медведчук коментував питання, що стосуються введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій "112", ZIK і NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду», - зазначає нардеп.
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