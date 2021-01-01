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Щодо Медведчука та Козака відкрили кримінальну справу - звинувачують у держзраді

Щодо Медведчука та Козака відкрили кримінальну справу - звинувачують у держзраді
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо вчинення головою політради партії «Опозиційна платформи – За життя» Віктором Медведчуком і депутатом від «ОПЗЖ» Тарасом Козаком державної зради.

Їх звинувачують у державній зраді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

«Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю «державна зрада». Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань», - написав він.

За словами Гончаренка, його заява стосується висловлювань Медведчука в інтерв'ю російському пропагандистської телеканалу RT.
«Там Медведчук коментував питання, що стосуються введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій "112", ZIK і NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду», - зазначає нардеп.


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Теги: Медведчук, Козак, державна зрада
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