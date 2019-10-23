Яка автостраховка обов'язкова в 2021 році





Страхування автомобіля – річ дуже корисна, адже рівень аварійності в Україні один з найвищих в Європі. Щоб захистити себе від несподіваних фінансових втрат у випадку аварії чи крадіжки авто, існує страхування. Застрахувати можна машину від різних видів ризику, а також водія та пасажирів, які в ній перебувають.

Ось найбільш поширені види страховки на авто:



Автоцивілка

ОСАГО, ОСЦПВ, ГО, Го-шка, – страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту. Це єдина обов'язкова страховка для власників автомобілів, мотоциклів та причепів. Суть цієї страховки – в захисті третіх осіб, тобто у випадку страхової події страхова виплачує гроші не тому, хто придбав поліс, а іншому учаснику аварії. Щоправда, існує так зване "пряме врегулювання", коли виплачує саме та компанія, в якої придбали поліс. Страховка покриває не всі виплати на ремонт – існує максимальна сума виплат, а також франшиза (сума, яку винуватець події має сплатити з власної кишені). Поліс автоцивілки може бути як на паперовому бланку, так і електронним – вони мають однакову юридичну силу. Також наявність поліса можна підтвердити зі смартфону через додаток Дія. Поліція має доступ по бази даних чинних договорів ОСЦПВ. Штраф за відсутність цього полісу – 425 грн.





Додаткова автоцивілка

Це необов'язковий додаток до "автоцивілки", однак ті, хто стикався з ремонтом автомобілів, часто оформляють цей вид страхування. Адже максимальна сума, яку страхова може виплатити згідно обов'язкової "автоцивілки" - 130 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну та 260 тис. грн за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третім особам. Насправді вартість ремонту сучасних автомобілів, особливо нових та преміум-класу, може суттєво перевищувати 130 тисяч грн ($4,6 тисяч). Саме для таких випадків купують додатковий договір страхування відповідальності щодо третіх осіб.



Зелена Карта

Це та ж "автоцивілка", тільки для виїзду за кордон. Вона діє на певній території, вказаній у полісі – в колишніх країнах СНД або інших країнах світу. Відповідно розраховується і вартість. Без "зеленої карти" виїжджати за кордон на автомобілі заборонено.



КАСКО

АвтоКАСКО. Поліс страхування на автомобіль (на пасажирів не діє). У випадку аварії, пожежі, крадіжки (випадки записані в полісі) страховик виплачує відшкодування, яке має відновити автомобіль до стану, який був перед тим. Регулюється лише договором між автовласником та страховою компанією, тому потрібно уважно його читати. Вартість залежить від ціни авто, ризиків, які покриває страховка, набору додаткових послуг та способу його використання (від 1 до 10%).



Від нещасних випадків

Наслідки ДТП, на жаль, бувають дуже важкими і навіть трагічними. Для лікування чи споряджання в останню путь потрібні гроші. Ліміти української "автоцивілки" надто малі для повноцінного лікування, а життя оцінене в сміховинну суму 260 тисяч грн (в розвинутих країнах воно "коштує" мільйони євро). Тому якщо ваше здоров'я та життя не застраховані, варто укласти поліс страхування пасажирів та водія від нещасних випадків. Він обов'язковий для комерційних перевезень транспортом, а от для приватників – добровільний, хоча й дуже недорогий.



Резюме "Авто24".

В більшості розвинених країн всі ці види страхового полісу оформляються на будь-який автомобіль. Тому врегулювання фінансових проблем після ДТП чи інших нещасних випадків з автомобілями лягає не на власників, а на страхові компанії. В Україні поки що культура страхування низька, тому власники авто обходяться виключно обов'язковими видами страхування (автоцивілка в Україні та "Зелена карта" при виїзді за кордон). Однак спокій та впевненість у завтрашньому дні варті того, щоб придбати і додаткову "автоцивілку", і КАСКО, і страховку від нещасних випадків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобіль можна оформити як мінімум три види страховки і лише одна з них – обов'язкова на території України. За її відсутність поліція може накласти штраф. Про це інформує auto.24. Страхування автомобіля – річ дуже корисна, адже рівень аварійності в Україні один з найвищих в Європі. Щоб захистити себе від несподіваних фінансових втрат у випадку аварії чи крадіжки авто, існує страхування. Застрахувати можна машину від різних видів ризику, а також водія та пасажирів, які в ній перебувають.Ось найбільш поширені види страховки на авто:ОСАГО, ОСЦПВ, ГО, Го-шка, – страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту. Це єдина обов'язкова страховка для власників автомобілів, мотоциклів та причепів. Суть цієї страховки – в захисті третіх осіб, тобто у випадку страхової події страхова виплачує гроші не тому, хто придбав поліс, а іншому учаснику аварії. Щоправда, існує так зване "пряме врегулювання", коли виплачує саме та компанія, в якої придбали поліс. Страховка покриває не всі виплати на ремонт – існує максимальна сума виплат, а також франшиза (сума, яку винуватець події має сплатити з власної кишені). Поліс автоцивілки може бути як на паперовому бланку, так і електронним – вони мають однакову юридичну силу. Також наявність поліса можна підтвердити зі смартфону через додаток Дія. Поліція має доступ по бази даних чинних договорів ОСЦПВ. Штраф за відсутність цього полісу – 425 грн.Це необов'язковий додаток до "автоцивілки", однак ті, хто стикався з ремонтом автомобілів, часто оформляють цей вид страхування. Адже максимальна сума, яку страхова може виплатити згідно обов'язкової "автоцивілки" - 130 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну та 260 тис. грн за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третім особам. Насправді вартість ремонту сучасних автомобілів, особливо нових та преміум-класу, може суттєво перевищувати 130 тисяч грн ($4,6 тисяч). Саме для таких випадків купують додатковий договір страхування відповідальності щодо третіх осіб.Це та ж "автоцивілка", тільки для виїзду за кордон. Вона діє на певній території, вказаній у полісі – в колишніх країнах СНД або інших країнах світу. Відповідно розраховується і вартість. Без "зеленої карти" виїжджати за кордон на автомобілі заборонено.АвтоКАСКО. Поліс страхування на автомобіль (на пасажирів не діє). У випадку аварії, пожежі, крадіжки (випадки записані в полісі) страховик виплачує відшкодування, яке має відновити автомобіль до стану, який був перед тим. Регулюється лише договором між автовласником та страховою компанією, тому потрібно уважно його читати. Вартість залежить від ціни авто, ризиків, які покриває страховка, набору додаткових послуг та способу його використання (від 1 до 10%).Наслідки ДТП, на жаль, бувають дуже важкими і навіть трагічними. Для лікування чи споряджання в останню путь потрібні гроші. Ліміти української "автоцивілки" надто малі для повноцінного лікування, а життя оцінене в сміховинну суму 260 тисяч грн (в розвинутих країнах воно "коштує" мільйони євро). Тому якщо ваше здоров'я та життя не застраховані, варто укласти поліс страхування пасажирів та водія від нещасних випадків. Він обов'язковий для комерційних перевезень транспортом, а от для приватників – добровільний, хоча й дуже недорогий.В більшості розвинених країн всі ці види страхового полісу оформляються на будь-який автомобіль. Тому врегулювання фінансових проблем після ДТП чи інших нещасних випадків з автомобілями лягає не на власників, а на страхові компанії. В Україні поки що культура страхування низька, тому власники авто обходяться виключно обов'язковими видами страхування (автоцивілка в Україні та "Зелена карта" при виїзді за кордон). Однак спокій та впевненість у завтрашньому дні варті того, щоб придбати і додаткову "автоцивілку", і КАСКО, і страховку від нещасних випадків.

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