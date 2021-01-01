Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 4 квітня

Завтра, 4 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.Вранці хмар у Луцьку не буде - вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Без опадів. Температура повітря від -1° до 8° градусів тепла.