Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 4 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.
Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вранці хмар у Луцьку не буде - вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Без опадів. Температура повітря від -1° до 8° градусів тепла.
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Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вранці хмар у Луцьку не буде - вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Без опадів. Температура повітря від -1° до 8° градусів тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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