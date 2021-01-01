COVID-19 на Волині: рівень госпіталізацій перевищений
Сьогодні, 15:03
В Україні станом на 3 квітня показник госпіталізацій хворих на COVID-19 не перевищений лише у трьох областях.
Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, рівень госпіталізацій у 60 на 100 тисяч населення не перевищений у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях, де цей показник становить відповідно 42,8, 49,7 та 45,5.
Найбільша кількість госпіталізацій зафіксована у Хмельницькій області (128,1), Житомирській (115,5), Києві (114,4), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях.
Також, згідно з даними МОЗ, наразі у "червоній" карантинній зоні наразі перебувають Київ та ще 10 регіонів: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. До "жовтої" зони віднесено лише Херсонську область. Решта регіонів опинилися у "помаранчевій" зоні.
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Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, рівень госпіталізацій у 60 на 100 тисяч населення не перевищений у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях, де цей показник становить відповідно 42,8, 49,7 та 45,5.
Найбільша кількість госпіталізацій зафіксована у Хмельницькій області (128,1), Житомирській (115,5), Києві (114,4), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях.
Також, згідно з даними МОЗ, наразі у "червоній" карантинній зоні наразі перебувають Київ та ще 10 регіонів: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. До "жовтої" зони віднесено лише Херсонську область. Решта регіонів опинилися у "помаранчевій" зоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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