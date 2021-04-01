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Степанов вважає, що Україна має виробляти власну COVID-вакцину

Степанов вважає, що Україна має виробляти власну COVID-вакцину
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна має почати виробництво власної вакцини від коронавірусу й надати державні гарантії вітчизняним виробникам.

Про це він написав у Facebook.
« Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою», - пише Міністр.

Для цього на його думку треба внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам. Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть".

Як пише «Українська правда» , Степанов визнав, що українська вакцина може бути дорожчою за іноземні. Однак, за його словами, Україна має почати таке виробництво, оскільки це є питанням національної безпеки.

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Теги: Степанов, вакцина, українське виробництво
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