Звільнили начальника митного поста «Устилуг»

Олександра Оникійчука відсторонили від виконання посадових обов'язків.



Відповідний наказ з'явився на офіційному Телеграм-каналі Держмитслужби, - про це пише «

Наказ 2 квітня підписав голова Державної Митної служби України Павло Рябікін.



У ньому зазначено, що на підставі статей 68,69 та 72 Закону України "Про державну службу", з метою визначення вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку та перевірки інформації здійснюватиметься дисциплінарне провадження стосовно посадових осіб та їх відсторонюють від виконання посадових обов'язків.



В Україні в межах боротьби з корупцією від роботи відсторонили 17 керівників митниць і митних постів, загалом від виконання посадових обов'язків відсторонили понад 100 співробітників митниці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальника митного поста «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужбивідсторонили від виконання посадових обов'язків.Відповідний наказ з'явився на офіційному Телеграм-каналі Держмитслужби, - про це пише « Суспільне ».Наказ 2 квітня підписав голова Державної Митної служби УкраїниУ ньому зазначено, що на підставі статей 68,69 та 72 Закону України "Про державну службу", з метою визначення вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку та перевірки інформації здійснюватиметься дисциплінарне провадження стосовно посадових осіб та їх відсторонюють від виконання посадових обов'язків.В Україні в межах боротьби з корупцією від роботи відсторонили 17 керівників митниць і митних постів, загалом від виконання посадових обов'язків відсторонили понад 100 співробітників митниці.Як ми повідомляли, вчора в області від роботи відсторонили 23 працівників Волинської митниці. Відповідне рішення ухвалили після засідання Ради національної безпеки та оборони 2 квітня, — повідомляє пресцентр Державної митної служби.

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