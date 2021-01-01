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Звільнили начальника митного поста «Устилуг»

Звільнили начальника митного поста «Устилуг»
Начальника митного поста «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби Олександра Оникійчука відсторонили від виконання посадових обов'язків.

Відповідний наказ з'явився на офіційному Телеграм-каналі Держмитслужби, - про це пише «Суспільне».
Наказ 2 квітня підписав голова Державної Митної служби України Павло Рябікін.

У ньому зазначено, що на підставі статей 68,69 та 72 Закону України "Про державну службу", з метою визначення вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку та перевірки інформації здійснюватиметься дисциплінарне провадження стосовно посадових осіб та їх відсторонюють від виконання посадових обов'язків.

В Україні в межах боротьби з корупцією від роботи відсторонили 17 керівників митниць і митних постів, загалом від виконання посадових обов'язків відсторонили понад 100 співробітників митниці.

Як ми повідомляли, вчора в області від роботи відсторонили 23 працівників Волинської митниці. Відповідне рішення ухвалили після засідання Ради національної безпеки та оборони 2 квітня, — повідомляє пресцентр Державної митної служби.


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