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У Луцьку не розминулися два автомобіля: утворився затор

У Луцьку не розминулися два автомобіля: утворився затор
Неподалік центру, на вулиці Шевченка, в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

У післяобідню пору на вулиці Шевченка – біля перехрестя з вулицею Учительською – зіткнулися автомобілі Jeep та Volkswagen.

У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Volkswagen, наприклад, сильно постраждала ліва частина транспортного засобу.

На щастя, потерпілих немає.

Станом на 15.10 автомобілі евакуйовували з місця ДТП. Деталі з'ясовує поліція.

У Луцьку не розминулися два автомобіля: утворився затор

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Теги: ДТП, Шевченка
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