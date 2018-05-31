У Луцьку не розминулися два автомобіля: утворився затор
Сьогодні, 16:15
Неподалік центру, на вулиці Шевченка, в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
У післяобідню пору на вулиці Шевченка – біля перехрестя з вулицею Учительською – зіткнулися автомобілі Jeep та Volkswagen.
У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Volkswagen, наприклад, сильно постраждала ліва частина транспортного засобу.
На щастя, потерпілих немає.
Станом на 15.10 автомобілі евакуйовували з місця ДТП. Деталі з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
У післяобідню пору на вулиці Шевченка – біля перехрестя з вулицею Учительською – зіткнулися автомобілі Jeep та Volkswagen.
У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Volkswagen, наприклад, сильно постраждала ліва частина транспортного засобу.
На щастя, потерпілих немає.
Станом на 15.10 автомобілі евакуйовували з місця ДТП. Деталі з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку не розминулися два автомобіля: утворився затор
Сьогодні, 16:15
Звільнили начальника митного поста «Устилуг»
Сьогодні, 15:32
COVID-19 на Волині: рівень госпіталізацій перевищений
Сьогодні, 15:03