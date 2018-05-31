У Луцьку не розминулися два автомобіля: утворився затор





Про це



У післяобідню пору на вулиці Шевченка – біля перехрестя з вулицею Учительською – зіткнулися автомобілі Jeep та Volkswagen.



У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Volkswagen, наприклад, сильно постраждала ліва частина транспортного засобу.



На щастя, потерпілих немає.



Станом на 15.10 автомобілі евакуйовували з місця ДТП. Деталі з'ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік центру, на вулиці Шевченка, в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.У післяобідню пору на вулиці Шевченка – біля перехрестя з вулицею Учительською – зіткнулися автомобілі Jeep та Volkswagen.У результаті аварії автівки отримали середньої тяжкості механічні пошкодження. У Volkswagen, наприклад, сильно постраждала ліва частина транспортного засобу.На щастя, потерпілих немає.Станом на 15.10 автомобілі евакуйовували з місця ДТП. Деталі з'ясовує поліція.

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