Зірка «Школи» Василенко, якій «краще здохнути в Росії», потрапила у базу «Миротворця»

Ліза Василенко потрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. В інтерв'ю для російського каналу "Пушка" Василенко повідомила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні".



Про це з посиланням на "Миротворець" пише "

На сайті "Миротворець" мовиться, що Василенко – провокатор. Вона взяла участь в інформаційних провокаціях Росії (країна-агресор) проти України. Окрім того, акторка заперечила російську агресію.



За словами Василенко, "Україна з Росією сру*ься, і чомусь приплітають до цього інших людей, що не мають до конфлікту жодного стосунку".

Сама блогерка вже давно переїхала до Москви, щоб будувати кар'єру у домі тіктокерів Xo Team House.



Василенко наголосила: Росія дає набагато більше можливостей для успіху. Блогерка заявила, що начебто "в Україні немає що робити, а там – багато можливостей".



Дівчина переконана, що у Росію варто їхати ще й тому, що "там платять більше".

Підсумувала свій спіч зірка "Школи" словами "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".



Хто така Ліза Василенко

• Свою медійну популярність Ліза Василенко здобула власне в Україні. Акторка зіграла головну роль – Лоліти "Лоли" Гавриленко – у підлітковому серіалі "Школа".

• Розвиває власні тікток та інстаграм акаунти.

• Бере участь у проєктах Xo Team House.

• Планує стати режисеркою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акторка і блогеркапотрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. В інтерв'ю для російського каналу "Пушка" Василенко повідомила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні".Про це з посиланням на "Миротворець" пише " Канал24 ".На сайті "Миротворець" мовиться, що Василенко – провокатор. Вона взяла участь в інформаційних провокаціях Росії (країна-агресор) проти України. Окрім того, акторка заперечила російську агресію.За словами Василенко, "Україна з Росією сру*ься, і чомусь приплітають до цього інших людей, що не мають до конфлікту жодного стосунку".Сама блогерка вже давно переїхала до Москви, щоб будувати кар'єру у домі тіктокерів Xo Team House.Василенко наголосила: Росія дає набагато більше можливостей для успіху. Блогерка заявила, що начебто "в Україні немає що робити, а там – багато можливостей".Дівчина переконана, що у Росію варто їхати ще й тому, що "там платять більше".Підсумувала свій спіч зірка "Школи" словами "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".Хто така Ліза Василенко• Свою медійну популярність Ліза Василенко здобула власне в Україні. Акторка зіграла головну роль – Лоліти "Лоли" Гавриленко – у підлітковому серіалі "Школа".• Розвиває власні тікток та інстаграм акаунти.• Бере участь у проєктах Xo Team House.• Планує стати режисеркою.

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