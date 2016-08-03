Зірка «Школи» Василенко, якій «краще здохнути в Росії», потрапила у базу «Миротворця»
Сьогодні, 02:23
Акторка і блогерка Ліза Василенко потрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. В інтерв'ю для російського каналу "Пушка" Василенко повідомила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні".
Про це з посиланням на "Миротворець" пише "Канал24".
На сайті "Миротворець" мовиться, що Василенко – провокатор. Вона взяла участь в інформаційних провокаціях Росії (країна-агресор) проти України. Окрім того, акторка заперечила російську агресію.
За словами Василенко, "Україна з Росією сру*ься, і чомусь приплітають до цього інших людей, що не мають до конфлікту жодного стосунку".
Сама блогерка вже давно переїхала до Москви, щоб будувати кар'єру у домі тіктокерів Xo Team House.
Василенко наголосила: Росія дає набагато більше можливостей для успіху. Блогерка заявила, що начебто "в Україні немає що робити, а там – багато можливостей".
Дівчина переконана, що у Росію варто їхати ще й тому, що "там платять більше".
Підсумувала свій спіч зірка "Школи" словами "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".
Хто така Ліза Василенко
• Свою медійну популярність Ліза Василенко здобула власне в Україні. Акторка зіграла головну роль – Лоліти "Лоли" Гавриленко – у підлітковому серіалі "Школа".
• Розвиває власні тікток та інстаграм акаунти.
• Бере участь у проєктах Xo Team House.
• Планує стати режисеркою.
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Про це з посиланням на "Миротворець" пише "Канал24".
На сайті "Миротворець" мовиться, що Василенко – провокатор. Вона взяла участь в інформаційних провокаціях Росії (країна-агресор) проти України. Окрім того, акторка заперечила російську агресію.
За словами Василенко, "Україна з Росією сру*ься, і чомусь приплітають до цього інших людей, що не мають до конфлікту жодного стосунку".
Сама блогерка вже давно переїхала до Москви, щоб будувати кар'єру у домі тіктокерів Xo Team House.
Василенко наголосила: Росія дає набагато більше можливостей для успіху. Блогерка заявила, що начебто "в Україні немає що робити, а там – багато можливостей".
Дівчина переконана, що у Росію варто їхати ще й тому, що "там платять більше".
Підсумувала свій спіч зірка "Школи" словами "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".
Хто така Ліза Василенко
• Свою медійну популярність Ліза Василенко здобула власне в Україні. Акторка зіграла головну роль – Лоліти "Лоли" Гавриленко – у підлітковому серіалі "Школа".
• Розвиває власні тікток та інстаграм акаунти.
• Бере участь у проєктах Xo Team House.
• Планує стати режисеркою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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