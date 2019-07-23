У морзі переплутали покійників - тіла видавали у мішках



Підміну родичі виявили тільки тоді, коли померлого вже відспівали, повідомляє «



У Богодухівській центральній районній лікарні родичам померлих від коронавірусу видали тіла у мішках, а ховали їх у закритій труні.

Помилку виявили у день поховання. На цвинтарі родичам покійного зателефонував знайомий і повідомив, що у труні знаходиться невідома жінка.



«Це чоловік однієї зі співробітниць цієї лікарні. Не заступник лікаря, не секретар, у яких є мої телефони, не головна медсестра, а чоловік. І сказав: "Сергію, а в гробу не Микола Іванович. Там якась неопізнана жінка, яку переплутали при видачі тіл», - сказав зять померлого.



Труну з покійником завезли назад у морг та поміняли тіла. Потім близькі знову повернулися на цвинтар.

Заступниця керівника Богодухівської лікарні Яна Грищенко сказала, що це випадкова помилка.



«Ніякої підміни не було - бірки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич був там присутній при тому, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи - ми просто люди», - наголосила вона.



Наразі дії працівників лікарні перевіряє комісія від міської ради, а родина покійного звернулася до поліції.



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