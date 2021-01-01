Підірвався на міні: під Шумами загинув український військовий



Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.



«У результаті вибуху отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.

На місці працюють урядовці військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України.Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.«У результаті вибуху отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.На місці працюють урядовці військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

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