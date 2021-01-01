Підірвався на міні: під Шумами загинув український військовий
Сьогодні, 18:36
3 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України.
Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.
«У результаті вибуху отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.
На місці працюють урядовці військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.
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Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.
«У результаті вибуху отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.
На місці працюють урядовці військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.
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