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Підірвався на міні: під Шумами загинув український військовий

Підірвався на міні: під Шумами загинув український військовий
3 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України.
Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.

«У результаті вибуху отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.
На місці працюють урядовці військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

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Теги: підірвався військовослужбовець, Шуми
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