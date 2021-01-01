Дубль «Волині» програв вдома
Сьогодні, 18:46
Сьогодні «Волинь-2» зіграла свій дебютний домашній поєдинок у новому році.
В рамках Другої ліги чемпіонату України підопічні Альберта Шахова зустрілася з одним із лідерів групи А – хмельницьким «Поділлям».
Звітний поєдинок відбувся у Луцьку на стадіоні «Авангард».
Матч закінчився з рахунком 0:2 на користь хмельницької команди.
Два м'ячі у ворота господарів забили Олександр Воловик та Володимир Савошко.
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В рамках Другої ліги чемпіонату України підопічні Альберта Шахова зустрілася з одним із лідерів групи А – хмельницьким «Поділлям».
Звітний поєдинок відбувся у Луцьку на стадіоні «Авангард».
Матч закінчився з рахунком 0:2 на користь хмельницької команди.
Два м'ячі у ворота господарів забили Олександр Воловик та Володимир Савошко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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