На межі зникнення: хрін потрапив до Червоної книги

Мінюст затвердив новий перелік видів рослин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.Він включає 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.До нового переліку увійшли 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.Водночас з минулого видання вилучили 21 вид рослин, серед яких — водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча. Зазначається, що ці види сильно поширились і стали загрозою для водних живих ресурсів.Наголошується, що до списку вперше занесли хрін великоплідний та полин вірменський, які наразі перебувають на межі зникнення.