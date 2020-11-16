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На межі зникнення: хрін потрапив до Червоної книги

На межі зникнення: хрін потрапив до Червоної книги
Мінюст затвердив новий перелік видів рослин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

Він включає 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.
Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

До нового переліку увійшли 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.

Водночас з минулого видання вилучили 21 вид рослин, серед яких — водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча. Зазначається, що ці види сильно поширились і стали загрозою для водних живих ресурсів.

Наголошується, що до списку вперше занесли хрін великоплідний та полин вірменський, які наразі перебувають на межі зникнення.


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Теги: Червона книга, хрін
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