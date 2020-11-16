На межі зникнення: хрін потрапив до Червоної книги
Сьогодні, 04:11
Мінюст затвердив новий перелік видів рослин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.
Він включає 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.
Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.
До нового переліку увійшли 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.
Водночас з минулого видання вилучили 21 вид рослин, серед яких — водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча. Зазначається, що ці види сильно поширились і стали загрозою для водних живих ресурсів.
Наголошується, що до списку вперше занесли хрін великоплідний та полин вірменський, які наразі перебувають на межі зникнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він включає 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.
Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.
До нового переліку увійшли 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.
Водночас з минулого видання вилучили 21 вид рослин, серед яких — водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча. Зазначається, що ці види сильно поширились і стали загрозою для водних живих ресурсів.
Наголошується, що до списку вперше занесли хрін великоплідний та полин вірменський, які наразі перебувають на межі зникнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На межі зникнення: хрін потрапив до Червоної книги
Сьогодні, 04:11
У Києві оголосили переможців кінофестивалю Docudays UA.ВІДЕО
Сьогодні, 03:29
Зірка «Школи» Василенко, якій «краще здохнути в Росії», потрапила у базу «Миротворця»
Сьогодні, 02:23
Папа Римський побажав, щоб темні часи пандемії закінчилися
Сьогодні, 01:39
4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00