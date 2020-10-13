Вольова перемога луцьких баскетболістів: «Старий Луцьк» обіграв «Житомир»



Про перебіг та результат гри



Стартова п’ятірка «Старого Луцька» дещо здивувала: вперше з перших хвилин поєдинку на майданчику з’явився молодий Марків. Перша половина чверті трішки краще вдалася господарям, однак підопічні Володимира Журжія заграли активніше і зуміли занести десятихвилинку до свого активу, сталося це за рахунку 16-19.



Житомир активно почав другу десятихвилинку. Волиняни відповіли дальніми влучаннями Унгуряна та Федчука. «Старий Луцьк» зберігав трьохочкову перевагу у рахунку, однак Нейжмак двічі влучив з-під кільця, а Мещеряков та Конєв забили у відриві: 38-33 перед великою перервою.



Старт третьої чверті непогано вдався Бондаруку, який добре захищався проти Мещерякова, влучав з-під кільця та забивав «ендван». Суперники перебрали фолів. Гості зуміли наблизитися в рахунку на 2 очки, але підопічні Горєнкова більшого нашій команді не дозволили. Перед останньою десятихвилинкою Житомир володів перевагою у 6 очок – 64-58.



В перші хвилини четвертої чверті добре виглядав Прозапас. Олександр двічі влучив здалеку, а потім заробив на собі неспортивний фол. «Полетіло» здалеку і в одноклубників Прозапаса – Федчук та Дейна теж не схибили.



Гості вийшли вперед – Горєнков взяв тайм-аут. Згодом настала черга технічних та неспортивних фолів. Підопічні Володимира Журжія закріпили свою перевагу в рахунку і довели матч до перемоги 85-94. Відзначаємо тріпл-дабл Владислава Унгуряна (17 очок, 10 підбирань та 11 передач), який сьогодні відзначає день народження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 квітня, відбулася Гра1 Вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу між баскетбольним клубом «Старий Луцьк – Університет» та БК «Житомир».Про перебіг та результат гри повідомляється на офіційному сайті луцької команди.Стартова п’ятірка «Старого Луцька» дещо здивувала: вперше з перших хвилин поєдинку на майданчику з’явився молодий. Перша половина чверті трішки краще вдалася господарям, однак підопічнізаграли активніше і зуміли занести десятихвилинку до свого активу, сталося це за рахунку 16-19.Житомир активно почав другу десятихвилинку. Волиняни відповіли дальніми влучаннямита. «Старий Луцьк» зберігав трьохочкову перевагу у рахунку, однакдвічі влучив з-під кільця, атазабили у відриві: 38-33 перед великою перервою.Старт третьої чверті непогано вдався, який добре захищався проти Мещерякова, влучав з-під кільця та забивав «ендван». Суперники перебрали фолів. Гості зуміли наблизитися в рахунку на 2 очки, але підопічні Горєнкова більшого нашій команді не дозволили. Перед останньою десятихвилинкою Житомир володів перевагою у 6 очок – 64-58.В перші хвилини четвертої чверті добре виглядав. Олександр двічі влучив здалеку, а потім заробив на собі неспортивний фол. «Полетіло» здалеку і в одноклубників Прозапаса –татеж не схибили.Гості вийшли вперед – Горєнков взяв тайм-аут. Згодом настала черга технічних та неспортивних фолів. Підопічні Володимира Журжія закріпили свою перевагу в рахунку і довели матч до перемоги 85-94. Відзначаємо тріпл-дабл(17 очок, 10 підбирань та 11 передач), який сьогодні відзначає день народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію