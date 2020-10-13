Вольова перемога луцьких баскетболістів: «Старий Луцьк» обіграв «Житомир»
Сьогодні, 22:07
Сьогодні, 3 квітня, відбулася Гра1 Вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу між баскетбольним клубом «Старий Луцьк – Університет» та БК «Житомир».
Про перебіг та результат гри повідомляється на офіційному сайті луцької команди.
Стартова п’ятірка «Старого Луцька» дещо здивувала: вперше з перших хвилин поєдинку на майданчику з’явився молодий Марків. Перша половина чверті трішки краще вдалася господарям, однак підопічні Володимира Журжія заграли активніше і зуміли занести десятихвилинку до свого активу, сталося це за рахунку 16-19.
Житомир активно почав другу десятихвилинку. Волиняни відповіли дальніми влучаннями Унгуряна та Федчука. «Старий Луцьк» зберігав трьохочкову перевагу у рахунку, однак Нейжмак двічі влучив з-під кільця, а Мещеряков та Конєв забили у відриві: 38-33 перед великою перервою.
Старт третьої чверті непогано вдався Бондаруку, який добре захищався проти Мещерякова, влучав з-під кільця та забивав «ендван». Суперники перебрали фолів. Гості зуміли наблизитися в рахунку на 2 очки, але підопічні Горєнкова більшого нашій команді не дозволили. Перед останньою десятихвилинкою Житомир володів перевагою у 6 очок – 64-58.
В перші хвилини четвертої чверті добре виглядав Прозапас. Олександр двічі влучив здалеку, а потім заробив на собі неспортивний фол. «Полетіло» здалеку і в одноклубників Прозапаса – Федчук та Дейна теж не схибили.
Гості вийшли вперед – Горєнков взяв тайм-аут. Згодом настала черга технічних та неспортивних фолів. Підопічні Володимира Журжія закріпили свою перевагу в рахунку і довели матч до перемоги 85-94. Відзначаємо тріпл-дабл Владислава Унгуряна (17 очок, 10 підбирань та 11 передач), який сьогодні відзначає день народження.
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Про перебіг та результат гри повідомляється на офіційному сайті луцької команди.
Стартова п’ятірка «Старого Луцька» дещо здивувала: вперше з перших хвилин поєдинку на майданчику з’явився молодий Марків. Перша половина чверті трішки краще вдалася господарям, однак підопічні Володимира Журжія заграли активніше і зуміли занести десятихвилинку до свого активу, сталося це за рахунку 16-19.
Житомир активно почав другу десятихвилинку. Волиняни відповіли дальніми влучаннями Унгуряна та Федчука. «Старий Луцьк» зберігав трьохочкову перевагу у рахунку, однак Нейжмак двічі влучив з-під кільця, а Мещеряков та Конєв забили у відриві: 38-33 перед великою перервою.
Старт третьої чверті непогано вдався Бондаруку, який добре захищався проти Мещерякова, влучав з-під кільця та забивав «ендван». Суперники перебрали фолів. Гості зуміли наблизитися в рахунку на 2 очки, але підопічні Горєнкова більшого нашій команді не дозволили. Перед останньою десятихвилинкою Житомир володів перевагою у 6 очок – 64-58.
В перші хвилини четвертої чверті добре виглядав Прозапас. Олександр двічі влучив здалеку, а потім заробив на собі неспортивний фол. «Полетіло» здалеку і в одноклубників Прозапаса – Федчук та Дейна теж не схибили.
Гості вийшли вперед – Горєнков взяв тайм-аут. Згодом настала черга технічних та неспортивних фолів. Підопічні Володимира Журжія закріпили свою перевагу в рахунку і довели матч до перемоги 85-94. Відзначаємо тріпл-дабл Владислава Унгуряна (17 очок, 10 підбирань та 11 передач), який сьогодні відзначає день народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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