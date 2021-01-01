Де у Луцьку та на Волині будуть відключати світло 5 квітня

У понеділок, 5 квітня у місті Луцьку та на території Волинської області заплановані вимкнення електроенергії, зумовлені ремонтами ліній електропередач.Про це повідомляють у «Волиньобленерго».Відтак, в обласному центрі Волині з 9:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: вул. Рівненська(частково), вул. Сталева, вул. Островського, вул.Срібна, вул.Мічуріна, вул. Ковельська (частково), вул. Лескова, вул.Качалова, пров.Качалова, вул.Приміська (частково). З 9:00 по 12:30 без електропостачання залишаться лучани, які живуть на вулицях Рівненська 5а, Рівненська 3, Рівненська 5, З Космодемянської 2, Рівненська 1.Планових вимкнень варто очікувати й жителям інших населених пунктів області.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Охнівка, Красностав, Бубнів та на вулицях Лабораторній, Братковського 42-54, Зимнівській, Стуса, Зубинського, Олександра Олеся, Лєвенцова, Крилова, Кунцевича, Миколаївській, Шухевича 6,8,5, Ковельській 24-44 у Володимирі-Волинському.У період з 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі села Мирне.З 9:00 до 17:00 електропостачання вимкнуть у селах Литовеж, Завидів, Жашковичі, Клопочин, Волиця Колонівська, а з 9:00 до 12:00 світла не буде у селі Будятичі.З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі села Добре, Карасин, Іваномисль, Полиці, Гута Камінська, Малі Голоби. З 9:00 до 13:00 вимкнення заплановане на вулиці Чорновола у Камені-Каширському та у селі Сошичне, а з 9:00 до 15:00 у селі Грудки.З 8:30 до 17:00 світла не буде у селах Завітне. Грем’яче, Хорлупи, Вишнів та на вулиці Холмській (Щорса), буд 1-30 у місті Ківерці.З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Дроздні, Ворона, Рокитниця, Любитів, Гончий Брід, Вівчицьк, Воля Ковельська селища Голоби та міста Ковель.З 9:00 до 17:00 електропостачання не буде в оселях жителів сіл Холопичі та Старий Загорів.З 9:30 до 17:00 світла не буде в селах Зміїнець, Тарасове, Великий Омеляник, Коршів, Городище-2, Липини,З 8:00 до 18:00 без світла будуть жителі сіл Висоцьк, Сильно, Перешпа. Також світла не буде на вулицях Вокзальній, Будівельників, Коновальця, Комарова, Незалежності, Дружби, Володимирській, Б.Хмельницького, Франка, Щорса, 1-го Травня у Любомлі.З 10:00 до 17:00 світла не буде в селах Залаззя, Мала Глуша, Калевиця, Щитинь, БерезичіЗ 10:00 до 17:00 світла не буде в селах Колодії, Нова Руда. В селах Велика Яблунька та Прилісне електропостачання вимкнуть у проміжку між 9:00 і 20:00.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Шахтарське та на вулицях Гагаріна 3,5,7, Грушевського 6, Східна 1-27Д, 2-28, Кобзаря 28, 32, Героїв АТО 20-30, Сонячній 7, Сірка 8.З 9:30 до 16:30 світла не буде у селах Заболоття, Протереби. З 9:30 до 13:00 світла не буде на вулиці Княгині Ольги у Ратному, з 10:00 до 16:00 у селі Щедрогір, а з 11:00 до 16:00 у селі Самари.З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Топільно, Береськ, Уляники, Мирославка, Романів, Раймісто, Переспа та на вулиці Чехова 21, 33, 16-67 у Рожищі.З 10:00 до 17:00 світла не буде в селах Любохини, Борзова, Мизово та у селищі Стара Вижівка.З 10:00 до 13:00 світла не буде в селі Ревушки та селищі Турійськ, а з 13:00 до 15:30 у селі Соловичі.