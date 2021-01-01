вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Великдень у західному обряді: які існують традиції святкування

Великдень у західному обряді: які існують традиції святкування
4 квітня християни, які використовують григоріанський календар, відзначають Великдень.
Це свято вважається найважливішим у християн. У католиків існує низка традицій, пов'язаних із Великоднем, повідомляє «.Дзеркало тижня»

За день до свята в храмах проходить обряд благословення вогню і води. Запалюють великодню свічку. Її використовують, як оберіг. Свяченою водою вмиваються і дають її дітям.

У багатьох народів існує традиція фарбувати яйця. На заході символом свята є Великодній кролик. Вважається, що в ніч на Великдень він ховає різнокольорові шоколадні яйця. Вдень діти шукають їх.

У формі кролика роблять солодощі та випічку, прикрашають його зображеннями стіл. Для прикрашення використовують квіти і декоративні кошики.

Вранці віруючі йдуть на службу до костелу. Потім всією сім'єю збираються за святковим столом. На обід запрошують родичів, подають святкові страви з м'яса, здобу і кекси з глазур'ю.
На Великдень також дарують подарунки рідним і хресним.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Великдень, римо-католики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великдень у західному обряді: які існують традиції святкування
Сьогодні, 23:21
Вольова перемога луцьких баскетболістів: «Старий Луцьк» обіграв «Житомир»
Сьогодні, 22:07
Яка автостраховка обов'язкова в 2021 році
Сьогодні, 21:12
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
Степанов вважає, що Україна має виробляти власну COVID-вакцину
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Вихідні на Великдень 2021: скільки днів відпочиватимуть українці Вихідні на Великдень 2021: скільки днів відпочиватимуть українці
27 березень, 14:36
У ПЦУ пояснили, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше У ПЦУ пояснили, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше
26 березень, 10:16
В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень
25 березень, 13:35
Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха
14 березень, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великдень у західному обряді: які існують традиції святкування
Сьогодні, 23:21
 0
Вольова перемога луцьких баскетболістів: «Старий Луцьк» обіграв «Житомир»
Сьогодні, 22:07
 0
Яка автостраховка обов'язкова в 2021 році
Сьогодні, 21:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Степанов вважає, що Україна має виробляти власну COVID-вакцину
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8