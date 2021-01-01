Великдень у західному обряді: які існують традиції святкування
Сьогодні, 23:21
4 квітня християни, які використовують григоріанський календар, відзначають Великдень.
Це свято вважається найважливішим у християн. У католиків існує низка традицій, пов'язаних із Великоднем, повідомляє «.Дзеркало тижня»
За день до свята в храмах проходить обряд благословення вогню і води. Запалюють великодню свічку. Її використовують, як оберіг. Свяченою водою вмиваються і дають її дітям.
У багатьох народів існує традиція фарбувати яйця. На заході символом свята є Великодній кролик. Вважається, що в ніч на Великдень він ховає різнокольорові шоколадні яйця. Вдень діти шукають їх.
У формі кролика роблять солодощі та випічку, прикрашають його зображеннями стіл. Для прикрашення використовують квіти і декоративні кошики.
Вранці віруючі йдуть на службу до костелу. Потім всією сім'єю збираються за святковим столом. На обід запрошують родичів, подають святкові страви з м'яса, здобу і кекси з глазур'ю.
На Великдень також дарують подарунки рідним і хресним.
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Це свято вважається найважливішим у християн. У католиків існує низка традицій, пов'язаних із Великоднем, повідомляє «.Дзеркало тижня»
За день до свята в храмах проходить обряд благословення вогню і води. Запалюють великодню свічку. Її використовують, як оберіг. Свяченою водою вмиваються і дають її дітям.
У багатьох народів існує традиція фарбувати яйця. На заході символом свята є Великодній кролик. Вважається, що в ніч на Великдень він ховає різнокольорові шоколадні яйця. Вдень діти шукають їх.
У формі кролика роблять солодощі та випічку, прикрашають його зображеннями стіл. Для прикрашення використовують квіти і декоративні кошики.
Вранці віруючі йдуть на службу до костелу. Потім всією сім'єю збираються за святковим столом. На обід запрошують родичів, подають святкові страви з м'яса, здобу і кекси з глазур'ю.
На Великдень також дарують подарунки рідним і хресним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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