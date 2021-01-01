Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 5 квітня





Про це повідомляє сайт Sinoptik.



У Луцьку в цей день температура повітря вночі становитиме 2°С-1°С, зранку 0°С-2°с за Цельсієм, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 11°С, а ввечері опуститься до 9°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 5 квітня на території області очікують мінливу хмарність, без істотних опадів.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ранок у Луцьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.Про це повідомляє сайт Sinoptik.У Луцьку в цей день температура повітря вночі становитиме 2°С-1°С, зранку 0°С-2°с за Цельсієм, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 11°С, а ввечері опуститься до 9°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 5 квітня на території області очікують мінливу хмарність, без істотних опадів.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла.

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