Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 5 квітня
Сьогодні, 19:00
Ранок у Луцьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У Луцьку в цей день температура повітря вночі становитиме 2°С-1°С, зранку 0°С-2°с за Цельсієм, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 11°С, а ввечері опуститься до 9°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 5 квітня на території області очікують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла.
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Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У Луцьку в цей день температура повітря вночі становитиме 2°С-1°С, зранку 0°С-2°с за Цельсієм, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 11°С, а ввечері опуститься до 9°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 5 квітня на території області очікують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла.
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