Християни західного обряду святкують Великдень: що можна і не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:13
У цей день християни західного обряду святкують Великдень.
У світі відзначають Міжнародний день супу і День геолога. В Китаї святкують День чистоти і ясності, або Цин Хв, у США - День карамелі, День глибокої піци по-чикагськи, День батончиків з родзинками і прянощами, День вивчення дорожньої карти, День кульбаби, у Південній Кореї - День посадки дерев, у Палестині - День дітей, у Туркменістані – День «Крапля води - крупиця золота», у Казахстані - День міграційної поліції, - пише УНІАН.
Яке сьогодні церковне свято
Християни західного обряду у 2021 році відзначатимуть Великдень дещо раніше – 4 квітня. Святу також передуватиме Великий піст, який розпочнеться за 45 днів до Великодня.
Особливості святкування Великодня
Дату свята Світлого Христового Воскресіння важливо знати, щоб гідного підготуватися до цього важливого дня. Слід, зокрема, приготувати смачні паски, зробити писанки й крашанки, а також приготувати різні святкові страви для святкового меню.
До того ж потрібно зібрати великодній кошик та сходити на святкову службу до церкви, щоб освятити різноманітні смаколики й влаштувати застілля – розговітися після Великого посту. Отже, до свята Великодня готуються всі без винятку члени родини, навіть маленькі дітки.
Православна церква 5 квітня вшановує пам'ять святого Никона. У народі день назвали Ніконов. Казали: «Підземна вода, відкриваєм тобі хід весняний». Обходили 5 квітня всі джерела і поруч з ними насипали зернятка, хлібні крихти, насіння льону та соняшнику. Вірили, що так вдасться залучити птахів. Також в цей день було заведено прибирати в будинку і у дворі. Щоб вигнати з дому нечисть,
5 квітня використовували настій м'яти, яким мили столи, підлоги, лавки. Вважалося, що вигнати нечисту силу можна, якщо побілити піч.
Народні прикмети 5 квітня
– Теплий день, але вночі почалися заморозки – чекайте у квітні гарну погоду.
– Якщо 5 квітня чути перший весняний грім, а сніг ще не зійшов – значить попереду очікується холодне літо.
– Кішка чхає або кашляє – найближчим часом піде дощ.
– Якщо птахи вищипують у себе пір'я – в будинку буде нещастя.
– Знайти пір’я птахів – до великого успіху. З пера можна виготовити оберіг для дому.
– Побачити пташку уві сні – до матеріальних проблем.
– У ніч з 4 на 5 квітня усі сни збуваються.
мухомор – до неприємної розмови;
ковбаса – до проблем зі здоров’ям;
листоноша – до плутанини в справах;
пиво пінне – до прибутку;
білий щур – до злодіїв;
в ліфті підніматися – до підвищення по службі;
фарбувати волосся – до проблем в стосунках;
чути каркання – до сварки в будинку;
молитися – до дороги на цвинтар;
гроші ховати – до великого придбання.
Що можна робити 5 квітня
5 квітня рекомендується займатися генеральним прибиранням
1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
2. Сьогодні рекомендується висадити яблуні, горобину, червону та чорну смородину.
3. Якщо цього дня пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.
Що не можна робити 5 квітня
1. Самому садити вербу у дворі власного будинку – до смерті.
2. Цього дня не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде. Тож не будуйте плани на майбутнє, адже, швидше за все, вони не здійсняться.
Прикмети на 5 квітня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- теплий день, але вночі заморозки в квітні буде гарна погода;
- перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – буде холодне літо;
- вночі ясне небо з зірками – вранці очікуйте заморозків.
5 квітня іменини у Лідії, Никона, Василя, Іллі, Олексія, Сергія і Варвари.
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У світі відзначають Міжнародний день супу і День геолога. В Китаї святкують День чистоти і ясності, або Цин Хв, у США - День карамелі, День глибокої піци по-чикагськи, День батончиків з родзинками і прянощами, День вивчення дорожньої карти, День кульбаби, у Південній Кореї - День посадки дерев, у Палестині - День дітей, у Туркменістані – День «Крапля води - крупиця золота», у Казахстані - День міграційної поліції, - пише УНІАН.
Яке сьогодні церковне свято
Християни західного обряду у 2021 році відзначатимуть Великдень дещо раніше – 4 квітня. Святу також передуватиме Великий піст, який розпочнеться за 45 днів до Великодня.
Особливості святкування Великодня
Дату свята Світлого Христового Воскресіння важливо знати, щоб гідного підготуватися до цього важливого дня. Слід, зокрема, приготувати смачні паски, зробити писанки й крашанки, а також приготувати різні святкові страви для святкового меню.
До того ж потрібно зібрати великодній кошик та сходити на святкову службу до церкви, щоб освятити різноманітні смаколики й влаштувати застілля – розговітися після Великого посту. Отже, до свята Великодня готуються всі без винятку члени родини, навіть маленькі дітки.
Православна церква 5 квітня вшановує пам'ять святого Никона. У народі день назвали Ніконов. Казали: «Підземна вода, відкриваєм тобі хід весняний». Обходили 5 квітня всі джерела і поруч з ними насипали зернятка, хлібні крихти, насіння льону та соняшнику. Вірили, що так вдасться залучити птахів. Також в цей день було заведено прибирати в будинку і у дворі. Щоб вигнати з дому нечисть,
5 квітня використовували настій м'яти, яким мили столи, підлоги, лавки. Вважалося, що вигнати нечисту силу можна, якщо побілити піч.
Народні прикмети 5 квітня
– Теплий день, але вночі почалися заморозки – чекайте у квітні гарну погоду.
– Якщо 5 квітня чути перший весняний грім, а сніг ще не зійшов – значить попереду очікується холодне літо.
– Кішка чхає або кашляє – найближчим часом піде дощ.
– Якщо птахи вищипують у себе пір'я – в будинку буде нещастя.
– Знайти пір’я птахів – до великого успіху. З пера можна виготовити оберіг для дому.
– Побачити пташку уві сні – до матеріальних проблем.
– У ніч з 4 на 5 квітня усі сни збуваються.
мухомор – до неприємної розмови;
ковбаса – до проблем зі здоров’ям;
листоноша – до плутанини в справах;
пиво пінне – до прибутку;
білий щур – до злодіїв;
в ліфті підніматися – до підвищення по службі;
фарбувати волосся – до проблем в стосунках;
чути каркання – до сварки в будинку;
молитися – до дороги на цвинтар;
гроші ховати – до великого придбання.
Що можна робити 5 квітня
5 квітня рекомендується займатися генеральним прибиранням
1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
2. Сьогодні рекомендується висадити яблуні, горобину, червону та чорну смородину.
3. Якщо цього дня пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.
Що не можна робити 5 квітня
1. Самому садити вербу у дворі власного будинку – до смерті.
2. Цього дня не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде. Тож не будуйте плани на майбутнє, адже, швидше за все, вони не здійсняться.
Прикмети на 5 квітня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- теплий день, але вночі заморозки в квітні буде гарна погода;
- перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – буде холодне літо;
- вночі ясне небо з зірками – вранці очікуйте заморозків.
5 квітня іменини у Лідії, Никона, Василя, Іллі, Олексія, Сергія і Варвари.
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