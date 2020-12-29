Папа Римський побажав, щоб темні часи пандемії закінчилися
Сьогодні, 01:39
Папа Римський Френсіс, який очолює всенічню пасхальну службу, скорочену через COVID-19, сказав в суботу, що сподівається, що темні часи пандемії закінчаться і люди зможуть заново відкрити для себе «благодать повсякденного життя». Про це пише uazmi.net.
В цьому році це друга Пасха поспіль, коли всі папські служби відвідують тільки близько 200 осіб у вторинному вівтарі базиліки Святого Петра замість майже 10 000, які може вмістити найбільша церква в християнському світі.
Служба почалася на дві години раніше звичайного, щоб учасники могли повернутися додому до 10-ї години вечора в Римі, який, як і решта Італії, знаходиться під жорсткими обмеженнями ізоляції під час великодніх вихідних.
За його словами, так само, як Ісус доніс своє послання «тим, хто бореться за життя з дня на день», люди сьогодні повинні дбати про тих, хто найбільше цього потребує.
«(Бог) пропонує нам долати перешкоди, виганяти забобони і наближатися до оточуючих кожен день, щоб заново відкрити для себе благодать повсякденного життя», - сказав Френсіс.
«У ці похмурі місяці пандемії давайте послухаємо Воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії», - сказав Френсіс.
У пасхальну неділю, найважливіший день у християнському літургійному календарі, Папа принесе своє послання «Urbi et Orbi» (місту і світу).
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В цьому році це друга Пасха поспіль, коли всі папські служби відвідують тільки близько 200 осіб у вторинному вівтарі базиліки Святого Петра замість майже 10 000, які може вмістити найбільша церква в християнському світі.
Служба почалася на дві години раніше звичайного, щоб учасники могли повернутися додому до 10-ї години вечора в Римі, який, як і решта Італії, знаходиться під жорсткими обмеженнями ізоляції під час великодніх вихідних.
За його словами, так само, як Ісус доніс своє послання «тим, хто бореться за життя з дня на день», люди сьогодні повинні дбати про тих, хто найбільше цього потребує.
«(Бог) пропонує нам долати перешкоди, виганяти забобони і наближатися до оточуючих кожен день, щоб заново відкрити для себе благодать повсякденного життя», - сказав Френсіс.
«У ці похмурі місяці пандемії давайте послухаємо Воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії», - сказав Френсіс.
У пасхальну неділю, найважливіший день у християнському літургійному календарі, Папа принесе своє послання «Urbi et Orbi» (місту і світу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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