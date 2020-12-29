Папа Римський побажав, щоб темні часи пандемії закінчилися

Френсіс, який очолює всенічню пасхальну службу, скорочену через COVID-19, сказав в суботу, що сподівається, що темні часи пандемії закінчаться і люди зможуть заново відкрити для себе «благодать повсякденного життя». Про це пише



В цьому році це друга Пасха поспіль, коли всі папські служби відвідують тільки близько 200 осіб у вторинному вівтарі базиліки Святого Петра замість майже 10 000, які може вмістити найбільша церква в християнському світі.



Служба почалася на дві години раніше звичайного, щоб учасники могли повернутися додому до 10-ї години вечора в Римі, який, як і решта Італії, знаходиться під жорсткими обмеженнями ізоляції під час великодніх вихідних.



За його словами, так само, як Ісус доніс своє послання «тим, хто бореться за життя з дня на день», люди сьогодні повинні дбати про тих, хто найбільше цього потребує.



«(Бог) пропонує нам долати перешкоди, виганяти забобони і наближатися до оточуючих кожен день, щоб заново відкрити для себе благодать повсякденного життя», - сказав Френсіс.

«У ці похмурі місяці пандемії давайте послухаємо Воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії», - сказав Френсіс.



У пасхальну неділю, найважливіший день у християнському літургійному календарі, Папа принесе своє послання «Urbi et Orbi» (місту і світу).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Папа Римський, який очолює всенічню пасхальну службу, скорочену через COVID-19, сказав в суботу, що сподівається, що темні часи пандемії закінчаться і люди зможуть заново відкрити для себе «благодать повсякденного життя». Про це пише uazmi.net. В цьому році це друга Пасха поспіль, коли всі папські служби відвідують тільки близько 200 осіб у вторинному вівтарі базиліки Святого Петра замість майже 10 000, які може вмістити найбільша церква в християнському світі.Служба почалася на дві години раніше звичайного, щоб учасники могли повернутися додому до 10-ї години вечора в Римі, який, як і решта Італії, знаходиться під жорсткими обмеженнями ізоляції під час великодніх вихідних.За його словами, так само, як Ісус доніс своє послання «тим, хто бореться за життя з дня на день», люди сьогодні повинні дбати про тих, хто найбільше цього потребує.«(Бог) пропонує нам долати перешкоди, виганяти забобони і наближатися до оточуючих кожен день, щоб заново відкрити для себе благодать повсякденного життя», - сказав Френсіс.«У ці похмурі місяці пандемії давайте послухаємо Воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії», - сказав Френсіс.У пасхальну неділю, найважливіший день у християнському літургійному календарі, Папа принесе своє послання «Urbi et Orbi» (місту і світу).

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