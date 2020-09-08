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У Луцьку планують відкрити ще одне підземелля

У Луцьку планують відкрити ще одне підземелля
Наступним підземеллям, яке можуть відкрити у Луцьку, скоріше всього стануть підвали Домініканського монастиря.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Олександр Котис.

Чиновник повідомив, що зараз у міській раді працює робоча група. Вона має виробити концепцію заходів для розвитку Старого міста.

«Найближчим часом має бути візит у Старе місто. У нас є ідея розвивати туристичну мережу підземель Луцька. Найбільше перспектив тут у підземель Домініканського монастиря. Хоча їх площа незначна, всього кілька кімнат, але їх можна долучити до загального маршруту. До інших підвальних приміщень монастиря наразі доступу немає. Вони замуровані», - сказав Олександр Котис.

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Теги: Домініканський монастир, підземелля, Котис
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