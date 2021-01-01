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Майже третина українських вчителів провалила тести ЗНО

Майже третина українських вчителів провалила тести ЗНО
Під час сертифікації-2021 майже третина вчителів початкових класів не склали незалежне тестування своїх фахових знань та умінь. Вони не змогли подолати навіть пороговий бал тесту.
Про це пише Osvita.ua.

Яким було ЗНО для вчителів? Тест містив 100 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 180 хвилин. А для успішного складання іспиту вчителям необхідно було набрати щонайменше 60 балів.

Завдання тесту мали перевірити:
- теоретичні знання з освітніх галузей,
- володіння методикою навчання,
- здатності планувати й організовувати освітній процес тощо.

Педагоги отримали результати тестування. Так, 27 % вчителів не змогли скласти ЗНО з сертифікації.

Натомість ті учасники, які подолали визначений пороговий бал, зможуть взяти участь в другому етапі сертифікації. Він передбачає заповнення анкети самооцінювання власної педагогічної майстерності.

Зазначимо, що другий етап пройде з 29 березня до 20 квітня. А третій етап, де вчителі покажуть практичний досвід, відбудеться з 20 вересня по 12 листопада.

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Теги: ЗНО, сертифікація вчителів, початкові класи
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тоді чого вони можуть навчити дітей
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