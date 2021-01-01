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На Благовіщення Україну охопить холодний циклон з мокрим снігом – прогноз

На Благовіщення Україну охопить холодний циклон з мокрим снігом – прогноз
За попередніми прогнозами, 7 та 8 квітня територію України накриє циклон, що зумовить суттєве похолодання з опадами у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook
Діденко підкреслила, що озвучує попередній прогноз, проте сценарій значного похолодання у середу-четвер досить ймовірний.

"Багато моделей (погодних прогнозів - УП), яким я довіряю, показують вихід циклону на 7 і 8 квітня, тобто на Благовіщення. В Україні буде похолодання, ймовірний не просто мокрий сніг, а сильний мокрий сніг. На півдні та на сході – сильні дощі.
Це прогноз попередній, орієнтовний".


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Теги: прогноз погоди, Діденко
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