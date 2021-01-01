В Україні — майже 14 тисяч нових випадків COVID-19, на Волині — 226
Сьогодні, 09:32
В Україні за минулу добу, 3 квітня, зареєстрували 13 738 випадків зараження коронавірусом. На Волині — 226.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.
13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовали – 5 545 осіб;
▪️летальних випадків – 258;
▪️одужали – 4 657 осіб;
▪️здійснили тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 745 709 осіб;
- одужало – 1 347 193 особи;
- летальних випадків – 34 333;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.
290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;
Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;
Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;
Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;
Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;
Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;
Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;
Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;
Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;
Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;
Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;
Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;
Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;
Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;
Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;
Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;
Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;
Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;
Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;
Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;
Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.
Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.
13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовали – 5 545 осіб;
▪️летальних випадків – 258;
▪️одужали – 4 657 осіб;
▪️здійснили тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 745 709 осіб;
- одужало – 1 347 193 особи;
- летальних випадків – 34 333;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.
290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;
Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;
Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;
Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;
Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;
Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;
Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;
Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;
Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;
Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;
Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;
Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;
Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;
Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;
Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;
Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;
Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;
Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;
Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;
Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;
Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.
Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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