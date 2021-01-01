В Україні — майже 14 тисяч нових випадків COVID-19, на Волині — 226

В Україні за минулу добу, 3 квітня, зареєстрували 13 738 випадків зараження коронавірусом. На Волині — 226.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу фейсбуці.13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.Також за минулу добу:▪️госпіталізовали – 5 545 осіб;▪️летальних випадків – 258;▪️одужали – 4 657 осіб;▪️здійснили тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 745 709 осіб;- одужало – 1 347 193 особи;- летальних випадків – 34 333;- проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.