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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4

За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4
За минулу добу на Волині зареєстровано 226 випадків захворювання на COVID-19, хвороба забрала життя 4 жителів області.

Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.

Відтак, випадки захворювання на коронавірус зареєстрували у:

м. Луцьк – 60,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 5,
Рожищенський район – 10,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 43,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 11,
Камінь-Каширський район – 10,
Любешівський район – 13,
Маневицький район – 13.

Усього станом на 4 квітня в області зареєстровали 48 357 випадків.

Одужали – 41 290 осіб (за останню добу – 92).

Летальні випадки – 799 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ – 1).

Методом ПЛР всього обстежено 191 893 особи, за минулу добу обстежено — 740 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, смерть, захворювання
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