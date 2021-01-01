За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4





Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.



Відтак, випадки захворювання на коронавірус зареєстрували у:



м. Луцьк – 60,

Луцький район – 19,

Горохівський район – 4,

Ківерцівський район – 5,

Рожищенський район – 10,

м. Нововолинськ – 20,

Володимир-Волинський район – 3,

Іваничівський район – 4,

Локачинський район – 5,

Ковельський район – 43,

Ратнівський район – 6,

Турійський район – 11,

Камінь-Каширський район – 10,

Любешівський район – 13,

Маневицький район – 13.



Усього станом на 4 квітня в області зареєстровали 48 357 випадків.



Одужали – 41 290 осіб (за останню добу – 92).



Летальні випадки – 799 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ – 1).



Методом ПЛР всього обстежено 191 893 особи, за минулу добу обстежено — 740 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 226 випадків захворювання на COVID-19, хвороба забрала життя 4 жителів області.Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.Відтак, випадки захворювання на коронавірус зареєстрували у:м. Луцьк – 60,Луцький район – 19,Горохівський район – 4,Ківерцівський район – 5,Рожищенський район – 10,м. Нововолинськ – 20,Володимир-Волинський район – 3,Іваничівський район – 4,Локачинський район – 5,Ковельський район – 43,Ратнівський район – 6,Турійський район – 11,Камінь-Каширський район – 10,Любешівський район – 13,Маневицький район – 13.Усього станом на 4 квітня в області зареєстровали 48 357 випадків.Одужали – 41 290 осіб (за останню добу – 92).Летальні випадки – 799 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ – 1).Методом ПЛР всього обстежено 191 893 особи, за минулу добу обстежено — 740 осіб.

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