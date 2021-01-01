За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4
Сьогодні, 10:42
За минулу добу на Волині зареєстровано 226 випадків захворювання на COVID-19, хвороба забрала життя 4 жителів області.
Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.
Відтак, випадки захворювання на коронавірус зареєстрували у:
м. Луцьк – 60,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 5,
Рожищенський район – 10,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 43,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 11,
Камінь-Каширський район – 10,
Любешівський район – 13,
Маневицький район – 13.
Усього станом на 4 квітня в області зареєстровали 48 357 випадків.
Одужали – 41 290 осіб (за останню добу – 92).
Летальні випадки – 799 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 191 893 особи, за минулу добу обстежено — 740 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.
Відтак, випадки захворювання на коронавірус зареєстрували у:
м. Луцьк – 60,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 5,
Рожищенський район – 10,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 43,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 11,
Камінь-Каширський район – 10,
Любешівський район – 13,
Маневицький район – 13.
Усього станом на 4 квітня в області зареєстровали 48 357 випадків.
Одужали – 41 290 осіб (за останню добу – 92).
Летальні випадки – 799 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 191 893 особи, за минулу добу обстежено — 740 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні та Києві - антирекорди нових випадків COVID
03 квітень, 08:44
На Волині – найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус
02 квітень, 09:29
В Україні знову зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу
01 квітень, 09:01
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині відслужили Пасхальну месу. ФОТО
Сьогодні, 11:35
За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4
Сьогодні, 10:42
Християни західного обряду святкують Великдень: що можна і не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:13