Кабмін не буде вводити загальноукраїнський локдаун
Сьогодні, 20:45
Кабінет міністрів поки що не розглядає введення жорстких обмежень (локдауну) по всій країні через поширення пандемії коронавірусу.
Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив в ефірі одного з телеканалів, - пише Прямий.
“Зараз не обговорюється питання введення всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже введено червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада ухвалила рішення”, – сказав Немчинов, відповідаючи на питання, розглядають в уряді введення локдауну по всій країні.
Він нагадав, що зараз в Україні діє адаптивний режим карантину.
Слід зазначити, що в уряді також не обговорюється питання введення в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.
Нагадаємо, що в Європі перед Великодніми святами деякі країни підсилять карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Йдеться про Італію, Німеччини, Франції, Бельгії.
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Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив в ефірі одного з телеканалів, - пише Прямий.
“Зараз не обговорюється питання введення всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже введено червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада ухвалила рішення”, – сказав Немчинов, відповідаючи на питання, розглядають в уряді введення локдауну по всій країні.
Він нагадав, що зараз в Україні діє адаптивний режим карантину.
Слід зазначити, що в уряді також не обговорюється питання введення в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.
Нагадаємо, що в Європі перед Великодніми святами деякі країни підсилять карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Йдеться про Італію, Німеччини, Франції, Бельгії.
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