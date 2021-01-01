вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін не буде вводити загальноукраїнський локдаун

Кабмін не буде вводити загальноукраїнський локдаун
Кабінет міністрів поки що не розглядає введення жорстких обмежень (локдауну) по всій країні через поширення пандемії коронавірусу.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив в ефірі одного з телеканалів, - пише Прямий.

“Зараз не обговорюється питання введення всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже введено червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада ухвалила рішення”, – сказав Немчинов, відповідаючи на питання, розглядають в уряді введення локдауну по всій країні.

Він нагадав, що зараз в Україні діє адаптивний режим карантину.

Слід зазначити, що в уряді також не обговорюється питання введення в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.

Нагадаємо, що в Європі перед Великодніми святами деякі країни підсилять карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Йдеться про Італію, Німеччини, Франції, Бельгії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, локдаун
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін не буде вводити загальноукраїнський локдаун
Сьогодні, 20:45
Де у Луцьку та на Волині будуть відключати світло 5 квітня
Сьогодні, 20:00
В Україні подорожчає м'ясо
Сьогодні, 19:41
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 5 квітня
Сьогодні, 19:00
У селищі на Волині здають в оренду приміщення «Укрпошта»
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну
22 березень, 13:30
Робота у Європі: які країни відчинені для українців в умовах нової хвилі коронавірусу Робота у Європі: які країни відчинені для українців в умовах нової хвилі коронавірусу
20 березень, 20:40
Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували
09 січень, 08:57
Відповіді на ТОП-питань про локдаун, який в Україні розпочався від сьогодні Відповіді на ТОП-питань про локдаун, який в Україні розпочався від сьогодні
08 січень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін не буде вводити загальноукраїнський локдаун
Сьогодні, 20:45
 0
Де у Луцьку та на Волині будуть відключати світло 5 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні подорожчає м'ясо
Сьогодні, 19:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 5 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
У селищі на Волині здають в оренду приміщення «Укрпошта»
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8