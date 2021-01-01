Кабмін не буде вводити загальноукраїнський локдаун





Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив в ефірі одного з телеканалів, - пише



“Зараз не обговорюється питання введення всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже введено червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада ухвалила рішення”, – сказав Немчинов, відповідаючи на питання, розглядають в уряді введення локдауну по всій країні.



Він нагадав, що зараз в Україні діє адаптивний режим карантину.



Слід зазначити, що в уряді також не обговорюється питання введення в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.



Нагадаємо, що в Європі перед Великодніми святами деякі країни підсилять карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Йдеться про Італію, Німеччини, Франції, Бельгії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів поки що не розглядає введення жорстких обмежень (локдауну) по всій країні через поширення пандемії коронавірусу.Про це міністр Кабінету міністрівзаявив в ефірі одного з телеканалів, - пише Прямий “Зараз не обговорюється питання введення всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже введено червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада ухвалила рішення”, – сказав Немчинов, відповідаючи на питання, розглядають в уряді введення локдауну по всій країні.Він нагадав, що зараз в Україні діє адаптивний режим карантину.Слід зазначити, що в уряді також не обговорюється питання введення в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.Нагадаємо, що в Європі перед Великодніми святами деякі країни підсилять карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Йдеться про Італію, Німеччини, Франції, Бельгії.

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