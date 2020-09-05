«Старий Луцьк» у напруженому матчі вирвав перемогу в «Житомира»





Протягом першої чверті на майданчику була рівна боротьба, але завдяки дальньому влучанню Максима Дейни десятихвилинка була за «Старим Луцьком» – 16:19, - пише



На початку другої чверті житомиряни провели дві вдалі атаки та вийшли вперед, однак Едуард Федчук «трьохою» повернув перевагу лучанам. Майже протягом усієї чверті «Старий Луцьк» лідирував на кілька очок, але кінець десятихвилинки краще провели господарі, які відірвалися на п’ять очок – 38:33.



У третій десятихвилинці найбільша перевага «Житомира» сягала десяти очок, однак до кінця чверті лучани її скоротили до шести, залишаючи собі шанси, щоб змінити хід гри у фінальній десятихвилинці – 64:58.



На початку четвертої чверті свої снайперські здібності продемонстрував Прозапас, забивши два дальніх кидки. А тим часом перевага господарів скоротилася до трьох балів. У середині десятихвилинки Федчук кидком з-за дуги скоротив відставання «Старого Луцька» до -1, а Прозапас також дальнім кидком вивів лучан вперед. Ще одна влучна дальня спроба від Дейни дозволила відірватися на +5 та змусила тренера житомирян брати тайм-аут. Далі лучани не дозволили щось зробити господарям, довівши матч до перемоги – 85:94.



Найрезультативнішим у лучан став Владислав Унгурян, який оформив тріпл-дабл (17 очок, 10 підбирань, 11 результативних передач). Уже завтра команди зіграють другий матч спарки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» зумів в останній чверті дотиснути БК «Житомир» та вирвати виїзну перемогу – 85:94.Протягом першої чверті на майданчику була рівна боротьба, але завдяки дальньому влучаннюдесятихвилинка була за «Старим Луцьком» – 16:19, - пише "Волинські новини" На початку другої чверті житомиряни провели дві вдалі атаки та вийшли вперед, однак«трьохою» повернув перевагу лучанам. Майже протягом усієї чверті «Старий Луцьк» лідирував на кілька очок, але кінець десятихвилинки краще провели господарі, які відірвалися на п’ять очок – 38:33.У третій десятихвилинці найбільша перевага «Житомира» сягала десяти очок, однак до кінця чверті лучани її скоротили до шести, залишаючи собі шанси, щоб змінити хід гри у фінальній десятихвилинці – 64:58.На початку четвертої чверті свої снайперські здібності продемонстрував Прозапас, забивши два дальніх кидки. А тим часом перевага господарів скоротилася до трьох балів. У середині десятихвилинки Федчук кидком з-за дуги скоротив відставання «Старого Луцька» до -1, а Прозапас також дальнім кидком вивів лучан вперед. Ще одна влучна дальня спроба від Дейни дозволила відірватися на +5 та змусила тренера житомирян брати тайм-аут. Далі лучани не дозволили щось зробити господарям, довівши матч до перемоги – 85:94.Найрезультативнішим у лучан став, який оформив тріпл-дабл (17 очок, 10 підбирань, 11 результативних передач). Уже завтра команди зіграють другий матч спарки.

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