вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 27 березня - 2 квітня. ВІДЕО

Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 27 березня - 2 квітня. ВІДЕО
Міський голова Ковельської міської ради Ігор Чайка у авторській програмі "Підсумок тижня з міським головою" розповів про найважливіші події, які відбулися у місті Ковелі за минулий тиждень.

Випуск Ігор Чайка опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Зокрема, міський голова Ковеля розповів про Всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2010, що проходив на фізкультурно-оздоровчому комплексі «Ковельський міський центр «Спорт для всіх», прем'єру театру-студії «10 ряд 10 місце», поточний ремонт доріг та благоустрій парку, День депутата, чемпіонат області з гри боча, що проходив у Ковельській дитячо-юнацькій спортивній школі, засідання Ради церков та про те, які додаткові карантинні обмеження запровадила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та багато іншого.

Детальніше дивіться у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Чайка, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин
Сьогодні, 14:26
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 27 березня - 2 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
В зоні ООС загинув лучанин
Сьогодні, 13:36
Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради
Сьогодні, 12:57
«Старий Луцьк» у напруженому матчі вирвав перемогу в «Житомира»
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Мер Ковеля Ігор Чайка влаштовує перший онлайн-прийом: як записатися Мер Ковеля Ігор Чайка влаштовує перший онлайн-прийом: як записатися
31 березень, 09:30
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 22-26 березня. ВІДЕО Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 22-26 березня. ВІДЕО
27 березень, 12:11
У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки
24 березень, 13:05
Померла активістка, ексголова ковельського осередку «Союзу українок» Померла активістка, ексголова ковельського осередку «Союзу українок»
23 березень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин
Сьогодні, 14:26
 0
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 27 березня - 2 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
 0
В зоні ООС загинув лучанин
Сьогодні, 13:36
 0
Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради
Сьогодні, 12:57
 0
«Старий Луцьк» у напруженому матчі вирвав перемогу в «Житомира»
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8