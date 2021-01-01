Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 27 березня - 2 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
Міський голова Ковельської міської ради Ігор Чайка у авторській програмі "Підсумок тижня з міським головою" розповів про найважливіші події, які відбулися у місті Ковелі за минулий тиждень.
Випуск Ігор Чайка опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Зокрема, міський голова Ковеля розповів про Всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2010, що проходив на фізкультурно-оздоровчому комплексі «Ковельський міський центр «Спорт для всіх», прем'єру театру-студії «10 ряд 10 місце», поточний ремонт доріг та благоустрій парку, День депутата, чемпіонат області з гри боча, що проходив у Ковельській дитячо-юнацькій спортивній школі, засідання Ради церков та про те, які додаткові карантинні обмеження запровадила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та багато іншого.
Детальніше дивіться у відео.
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Випуск Ігор Чайка опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Зокрема, міський голова Ковеля розповів про Всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2010, що проходив на фізкультурно-оздоровчому комплексі «Ковельський міський центр «Спорт для всіх», прем'єру театру-студії «10 ряд 10 місце», поточний ремонт доріг та благоустрій парку, День депутата, чемпіонат області з гри боча, що проходив у Ковельській дитячо-юнацькій спортивній школі, засідання Ради церков та про те, які додаткові карантинні обмеження запровадила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та багато іншого.
Детальніше дивіться у відео.
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