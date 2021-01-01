Скільки цьогоріч українці заплатять за великодній кошик
Сьогодні, 17:44
В Україні продукти з великоднього кошика у квітні подорожчають приблизно на 10-15%.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Виходячи з середніх цін за станом на кінець березня, за скромний великодній кошик українці заплатять майже в 850 грн:
паска (1 кг) – 124 грн,
ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,
буженина (0,5 кг) – 115 грн,
сало (0,5 кг) – 65 грн,
твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,
вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,
кисломолочний сир (0,5 кг) – 76 грн,
яйця (10 шт.) – 39 грн.
У разі наповнення святкового кошика іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.
"Цей рік може виявитися проблематичним, особливо для малозабезпечених верств населення. Але все буде залежати від загальної сукупності багатьох факторів (інфляція, експорт, вартість енергоносіїв, врожай)", – вважає економічний експерт Борис Кушнір.
Хоча наприкінці весни та на початку літа ймовірна стабілізація і навіть зниження цін на деякі харчі.
"Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціна на продукти може трохи знизитися. Наприклад, цього року має бути кращий врожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більшою, а це теж може вплинути на певне зниження вартості деяких категорій продуктів", – додав Кушнір.
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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Виходячи з середніх цін за станом на кінець березня, за скромний великодній кошик українці заплатять майже в 850 грн:
паска (1 кг) – 124 грн,
ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,
буженина (0,5 кг) – 115 грн,
сало (0,5 кг) – 65 грн,
твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,
вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,
кисломолочний сир (0,5 кг) – 76 грн,
яйця (10 шт.) – 39 грн.
У разі наповнення святкового кошика іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.
"Цей рік може виявитися проблематичним, особливо для малозабезпечених верств населення. Але все буде залежати від загальної сукупності багатьох факторів (інфляція, експорт, вартість енергоносіїв, врожай)", – вважає економічний експерт Борис Кушнір.
Хоча наприкінці весни та на початку літа ймовірна стабілізація і навіть зниження цін на деякі харчі.
"Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціна на продукти може трохи знизитися. Наприклад, цього року має бути кращий врожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більшою, а це теж може вплинути на певне зниження вартості деяких категорій продуктів", – додав Кушнір.
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