Скільки цьогоріч українці заплатять за великодній кошик





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паска (1 кг) – 124 грн,



ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,



буженина (0,5 кг) – 115 грн,



сало (0,5 кг) – 65 грн,



твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,



вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,



кисломолочний сир (0,5 кг) – 76 грн,



яйця (10 шт.) – 39 грн.



У разі наповнення святкового кошика іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.



"Цей рік може виявитися проблематичним, особливо для малозабезпечених верств населення. Але все буде залежати від загальної сукупності багатьох факторів (інфляція, експорт, вартість енергоносіїв, врожай)", – вважає економічний експерт Борис Кушнір.



Хоча наприкінці весни та на початку літа ймовірна стабілізація і навіть зниження цін на деякі харчі.



"Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціна на продукти може трохи знизитися. Наприклад, цього року має бути кращий врожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більшою, а це теж може вплинути на певне зниження вартості деяких категорій продуктів", – додав Кушнір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні продукти з великоднього кошика у квітні подорожчають приблизно на 10-15%.Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL . Виходячи з середніх цін за станом на кінець березня, за скромний великодній кошик українці заплатять майже в 850 грн:паска (1 кг) – 124 грн,ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,буженина (0,5 кг) – 115 грн,сало (0,5 кг) – 65 грн,твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,кисломолочний сир (0,5 кг) – 76 грн,яйця (10 шт.) – 39 грн.У разі наповнення святкового кошика іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн."Цей рік може виявитися проблематичним, особливо для малозабезпечених верств населення. Але все буде залежати від загальної сукупності багатьох факторів (інфляція, експорт, вартість енергоносіїв, врожай)", – вважає економічний експерт Борис Кушнір.Хоча наприкінці весни та на початку літа ймовірна стабілізація і навіть зниження цін на деякі харчі."Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціна на продукти може трохи знизитися. Наприклад, цього року має бути кращий врожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більшою, а це теж може вплинути на певне зниження вартості деяких категорій продуктів", – додав Кушнір.

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