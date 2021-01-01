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У селищі на Волині здають в оренду приміщення «Укрпошта»

У селищі на Волині здають в оренду приміщення «Укрпошта»
У селищі Колки, що на Маневиччині, в оренду здають приміщення на вулиці Грушевського.

Організовує аукціон АТ «Укрпошта», - пише ВолиньOnline.

Цінові пропозиції приймають до 5 квітня, відбудеться аукціон 6 квітня.

Йдеться про приміщення площею 35,6 метра квадратного на вулиці Грушевського, 44 у Колках.

«Нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової будівлі. Зручна транспортна розв’язка», – йдеться в описі лоту.

Початкова ціна становить дві тисячі гривень.

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Теги: Укрпошта, оренда, Колки
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