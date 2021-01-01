У селищі на Волині здають в оренду приміщення «Укрпошта»





Організовує аукціон АТ «Укрпошта», - пише



Цінові пропозиції приймають до 5 квітня, відбудеться аукціон 6 квітня.



Йдеться про приміщення площею 35,6 метра квадратного на вулиці Грушевського, 44 у Колках.



«Нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової будівлі. Зручна транспортна розв’язка», – йдеться в описі лоту.



Початкова ціна становить дві тисячі гривень.

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