В зоні ООС загинув лучанин





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.



Лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р.н., був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.



"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять...", - йдеться у дописі міського голови.



Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.



Нагадаємо,



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