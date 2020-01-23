В зоні ООС загинув лучанин
Сьогодні, 13:36
В зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель обласого центру Волині.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.
Лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р.н., був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять...", - йдеться у дописі міського голови.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, 3 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.
Лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р.н., був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять...", - йдеться у дописі міського голови.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, 3 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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