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В зоні ООС загинув лучанин

В зоні ООС загинув лучанин
В зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель обласого центру Волині.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.

Лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р.н., був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять...", - йдеться у дописі міського голови.

Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, 3 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Він підірвався в районі населеного пункту Шуми на невідомому вибуховому пристрої, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в Facebook.

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Теги: Волинь, Луцьк, смерть, ООС
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