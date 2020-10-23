У МОЗ оновили карантинні зони: які показники на Волині





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В "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Волинь разом з іншими регіонами - в "помаранчевій" зоні, крім Херсонської області, яка залишається єдиним "жовтим" регіоном.



У "червоній" зоні заборонено роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Місцева влада може самостійно прийняти рішення про роботу транспорту.



На Волині показники по завантаженості ліжок з киснем 1 квітня становили 44,6%, 2 квітня - 46,4%, а 3 квітня - 45,2% із 65% дозволених для "помаранчевої" зони.



Коефіцієнт виявлення випадків інфікування на Волині станом на 1 квітня становив 11,2%, 2 квітня - 11,3%, а 3 квітня - 11,5% при нормі 20%.



Нагадаємо, локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецпропусками.



Крім того, Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин.

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