На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин





Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.



Андрій Горлатий загинув 4 квітня.



"Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. - молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра", - йдеться у дописі на сторінці ОДА.



Нагадаємо, 3 квітня в зоні



В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.



"Голова ОДА Юрій Погуляйко та Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих Героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділямо разом із вами", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОДА.



Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі під час проходження військової служби в зоні проведення ООС загинув ще один волинянин.Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.Андрій Горлатий загинув 4 квітня."Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. - молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра", - йдеться у дописі на сторінці ОДА.Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель обласного центру Волині Сергій Сулима . Загиблий народився у 1980 році. Військовослужбовець підірвався учора, 3 квітня, на невідомому пристрої. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома."Голова ОДА Юрій Погуляйко та Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих Героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділямо разом із вами", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОДА.Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

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