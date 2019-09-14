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На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин

На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин
На Донбасі під час проходження військової служби в зоні проведення ООС загинув ще один волинянин.

Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.

Андрій Горлатий загинув 4 квітня.

"Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. - молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра", - йдеться у дописі на сторінці ОДА.

Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель обласного центру Волині Сергій Сулима. Загиблий народився у 1980 році. Військовослужбовець підірвався учора, 3 квітня, на невідомому пристрої. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.

В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.

"Голова ОДА Юрій Погуляйко та Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих Героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділямо разом із вами", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОДА.

Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

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Теги: смерть, ООС, війна
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