На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин
Сьогодні, 14:26
На Донбасі під час проходження військової служби в зоні проведення ООС загинув ще один волинянин.
Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.
Андрій Горлатий загинув 4 квітня.
"Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. - молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра", - йдеться у дописі на сторінці ОДА.
Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель обласного центру Волині Сергій Сулима. Загиблий народився у 1980 році. Військовослужбовець підірвався учора, 3 квітня, на невідомому пристрої. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.
В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.
"Голова ОДА Юрій Погуляйко та Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих Героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділямо разом із вами", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОДА.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.
Андрій Горлатий загинув 4 квітня.
"Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. - молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра", - йдеться у дописі на сторінці ОДА.
Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель обласного центру Волині Сергій Сулима. Загиблий народився у 1980 році. Військовослужбовець підірвався учора, 3 квітня, на невідомому пристрої. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.
В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.
"Голова ОДА Юрій Погуляйко та Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих Героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділямо разом із вами", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОДА.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з Росією на Донбасі загинув ще один волинянин
Сьогодні, 14:26
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 27 березня - 2 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
В зоні ООС загинув лучанин
Сьогодні, 13:36
Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради
Сьогодні, 12:57
«Старий Луцьк» у напруженому матчі вирвав перемогу в «Житомира»
Сьогодні, 12:16