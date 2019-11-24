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В Україні подорожчає м'ясо

В Україні подорожчає м'ясо
У найближчий час в Україні подорожчають куряче філе, свинина, яловичина і телятина.

Експерти вже розповіли, що причиною зростання вартості м'яса стало збільшення цін на пшеницю і комбікорм. З тієї ж причини продовжують збільшуватися в ціні яйця та молочна продукція, - пише БіснесUA.

За словами директора асоціації Союз птахівників України Олександра Бакуменка, 70% собівартості м'яса залежить від цін на комбікорм.

«У цьому році вперше за 20 років в Україні відбулося так, що перші два місяці птахівники відпрацювали з нульовою рентабельністю. Варто врахувати, що при цьому на цілих 20% було зменшено поголів'я. За цей час закрилися дві яйцефабрікі », - розповів Бакуменко. За його словами, за короткий час виробництво м'яса птиці скоротилося на 6%, і така ситуація вперше склалася за останні два десятиліття.

Як відзначають інші фахівці, в найближчі тижні ціни на яловичину і свинину можуть залишатися на поточному рівні, але вони точно не знизяться. Аналітики нагадали, що за останній рік курячі стегенця подорожчали на 70%, а куряче філе на 50%, і така тенденція триватиме.

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Теги: ціна, м'ясо
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