У мережі Київстар стався масштабний збій





Перші повідомлення про збій у роботі Київстару почали надходити вже 2 квітня, - пишуть представники



Напередодні компанія повідомила про планове оновлення IT-систем. Його розпочали, щоб покращити обслуговування абонентів.

Водночас наголосили, що дзвінки, мобільний та домашній інтернет, а також SMS працюють у звичайному режимі.



Згодом пресслужба Київстару оголосила, що «сервіси, які надали некоректно через цю технічну помилку, компенсують». Окрім того, компанія вибачилася перед користувачами.



Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг – це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення, – мовиться у повідомленні.

Користувачів просять також вказувати власний номер та подати хоча б короткий опис проблеми.



Наразі точно невідомо, скільки людей постраждали від збою у роботі Київстару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через технічний збій у роботі Київстару деякі користувачі отримали повідомлення про блокування номеру або зняття позапланової місячної абонплати. Окрім того, зафіксували перебої у роботі домашнього інтернету.Перші повідомлення про збій у роботі Київстару почали надходити вже 2 квітня, - пишуть представники компанії на своїй сторінці у Твітері.Напередодні компанія повідомила про планове оновлення IT-систем. Його розпочали, щоб покращити обслуговування абонентів.Водночас наголосили, що дзвінки, мобільний та домашній інтернет, а також SMS працюють у звичайному режимі.Згодом пресслужба Київстару оголосила, що «сервіси, які надали некоректно через цю технічну помилку, компенсують». Окрім того, компанія вибачилася перед користувачами.Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг – це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення, – мовиться у повідомленні.Користувачів просять також вказувати власний номер та подати хоча б короткий опис проблеми.Наразі точно невідомо, скільки людей постраждали від збою у роботі Київстару.

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