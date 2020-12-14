У мережі Київстар стався масштабний збій
Сьогодні, 22:20
Через технічний збій у роботі Київстару деякі користувачі отримали повідомлення про блокування номеру або зняття позапланової місячної абонплати. Окрім того, зафіксували перебої у роботі домашнього інтернету.
Перші повідомлення про збій у роботі Київстару почали надходити вже 2 квітня, - пишуть представники компанії на своїй сторінці у Твітері.
Напередодні компанія повідомила про планове оновлення IT-систем. Його розпочали, щоб покращити обслуговування абонентів.
Водночас наголосили, що дзвінки, мобільний та домашній інтернет, а також SMS працюють у звичайному режимі.
Згодом пресслужба Київстару оголосила, що «сервіси, які надали некоректно через цю технічну помилку, компенсують». Окрім того, компанія вибачилася перед користувачами.
Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг – це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення, – мовиться у повідомленні.
Користувачів просять також вказувати власний номер та подати хоча б короткий опис проблеми.
Наразі точно невідомо, скільки людей постраждали від збою у роботі Київстару.
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Перші повідомлення про збій у роботі Київстару почали надходити вже 2 квітня, - пишуть представники компанії на своїй сторінці у Твітері.
Напередодні компанія повідомила про планове оновлення IT-систем. Його розпочали, щоб покращити обслуговування абонентів.
Водночас наголосили, що дзвінки, мобільний та домашній інтернет, а також SMS працюють у звичайному режимі.
Згодом пресслужба Київстару оголосила, що «сервіси, які надали некоректно через цю технічну помилку, компенсують». Окрім того, компанія вибачилася перед користувачами.
Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг – це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення, – мовиться у повідомленні.
Користувачів просять також вказувати власний номер та подати хоча б короткий опис проблеми.
Наразі точно невідомо, скільки людей постраждали від збою у роботі Київстару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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