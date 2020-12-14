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У мережі Київстар стався масштабний збій

У мережі Київстар стався масштабний збій
Через технічний збій у роботі Київстару деякі користувачі отримали повідомлення про блокування номеру або зняття позапланової місячної абонплати. Окрім того, зафіксували перебої у роботі домашнього інтернету.

Перші повідомлення про збій у роботі Київстару почали надходити вже 2 квітня, - пишуть представники компанії на своїй сторінці у Твітері.

Напередодні компанія повідомила про планове оновлення IT-систем. Його розпочали, щоб покращити обслуговування абонентів.
Водночас наголосили, що дзвінки, мобільний та домашній інтернет, а також SMS працюють у звичайному режимі.

Згодом пресслужба Київстару оголосила, що «сервіси, які надали некоректно через цю технічну помилку, компенсують». Окрім того, компанія вибачилася перед користувачами.

Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг – це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення, – мовиться у повідомленні.
Користувачів просять також вказувати власний номер та подати хоча б короткий опис проблеми.

Наразі точно невідомо, скільки людей постраждали від збою у роботі Київстару.


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Теги: Київстар, збій
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