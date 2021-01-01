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Як у ковельській та луцькій громадах вирішують проблему відсутності місць для поховання

Як у ковельській та луцькій громадах вирішують проблему відсутності місць для поховання
Ковельська та луцька громади збільшують площі для захоронення людей, бо якщо землі на кладовищі біля Гаразджи може вистачити ще на 1,5-2 роки, то у Ковелі ситуація із захороненнями – гостра, землі не вистачає на Люблинецькому цвинтарі.

У Луцьку ситуація із площею для захоронення людей наразі контрольована, адже торік кладовище біля села Гаразджа вдалося розширити на півтора гектара. Крім того, ведеться пошук нових площ для поховань, зокрема на територіях приєднаних до Луцька сіл.
Про це розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк у програмі «Позиція» на 12 каналі.

«Минулого року ми придбали у людей біля Гаразджі близько півтора гектара паїв. Тобто хоронити є де», – зазначив він.

Крім того, каже посадовець, площа під поховання мешканців Луцької громади збільшилася за рахунок кладовищ тих сіл, які приєдналися до обласного центру, а це 32 кладовища. Тож тепер на території Луцької громади 40 діючих кладовищ загальною площею 70-80 гектарів.

«От вже люди з Вишкова не хочуть везти своїх рідних у Гаразджу, вони везуть їх на територію Жидичинської громади, яка до нас приєдналася. Ті, що живуть на Володимирській чи на Ковельській, вже хочуть у Боголюбах, щоб було зручніше доїжджати і обслуговувати могили», – пояснює чиновник.

За його словами, цього року планують придбати біля Гаразджі ще близько 2-3 гектарів сусідніх паїв.
Що ж до терміну експлуатації тих півтора гектара землі біля Гаразджі, яку купили торік, то її вистачить приблизно на 1,5-2 роки, каже очільник департаменту.

Щодо ситуації в Ковелі, то центральний Люблинецький цвинтар теж планують розширити за рахунок території, яка перебуває у приватній власності. На цій ділянці зараз росте ліс. Про це розповів заступник міського голови Тарас Яковлев.

«У Ковелі ситуація із кладовищами гостра. Експлуатація 10 гектарів центрального цвинтаря, так званого Люблинецького, доходить до кінця. Два рази розширювали цей цвинтар і вже другий рік ведуться переговори і організаційні роботи, щоб його розширити ще», – зазначив посадовець.

За його словами, розширити цвинтар хочуть за рахунок території лісу, яка зараз належить підприємству «Тур». До слова, зауважив Яковлев, це єдиний випадок в Україні, коли ліс перебуває у приватній власності.

«Люблинецький цвинтар межує з міжнародною дорогою з одного боку, з другого боку – з лісом… У нас є домовленість із цим підприємством – вони готові переуступити 10 гектарів землі, яка біля цвинтаря безпосередньо», – повідомив заступник мера.

Він каже, що зараз це питання відповідно до чинного законодавства узгоджують із Кабінетом Міністрів.

«Ця земля має бути передана через постанову Кабінету Міністрів. Цьому передує купа дозволів, погоджень з міністерствами, агенціями, відомствами. Дуже довго цей процес іде, він вже ніби доходить до кінця», – висловився Тарас Яковлев.

Щоб ввести згадану територію в експлуатацію, стверджує посадовець, потрібно вирубати ліс, підсипати і вирівняти площу, облаштувати проїзди і проходи. На це із бюджету доведеться витратити близько 10 мільйонів гривень. Цю роботу вже скоро хочуть розпочинати.

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Теги: цвинтарі, Яковлєв, Осіюк
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