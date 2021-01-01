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Помер відомий на Волині краєзнавець

Помер відомий на Волині краєзнавець
Сьогодні, 4 квітня, відійшов у вічність Євген Павлович Кліндухов – знана людина у Нововолинську й за його межами. Викладач історії Нововолинського ВПУ №1, Відмінник освіти України, краєзнавець-дослідник, активний учасник і один з керівників українського просвітницько-культурного і національного відродження у Нововолинську, екс-депутат Нововолинської міської ради, автор багатьох книг.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Висловлює щирі співчуття родині померлого. Вічна пам'ять!



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