Помер відомий на Волині краєзнавець

Євген Павлович Кліндухов – знана людина у Нововолинську й за його межами. Викладач історії Нововолинського ВПУ №1, Відмінник освіти України, краєзнавець-дослідник, активний учасник і один з керівників українського просвітницько-культурного і національного відродження у Нововолинську, екс-депутат Нововолинської міської ради, автор багатьох книг.



Про це повідомив на своїй сторінці у Борис Карпус.



Висловлює щирі співчуття родині померлого. Вічна пам'ять!







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