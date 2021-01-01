5 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 квітня,у світі відзначають Міжнародний день супу і День геолога.5 квітня день народження відзначають політолог, журналіст, викладач СНУ імені Лесі Українки, боєць АТО, голова правління відкритого акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод». Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!- не можна ухилятися від роботи- не можна смітити і допускати безлад- не можна ображати птахів- не можна заподіювати зло людям