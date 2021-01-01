5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 квітня,у світі відзначають Міжнародний день супу і День геолога.
5 квітня день народження відзначають політолог, журналіст, викладач СНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець, голова правління відкритого акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод» Сергій Бондарук. Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не можна ухилятися від роботи
- не можна смітити і допускати безлад
- не можна ображати птахів
- не можна заподіювати зло людям
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
5 квітня день народження відзначають політолог, журналіст, викладач СНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець, голова правління відкритого акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод» Сергій Бондарук. Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не можна ухилятися від роботи
- не можна смітити і допускати безлад
- не можна ображати птахів
- не можна заподіювати зло людям
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих
Сьогодні, 01:04
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у ковельській та луцькій громадах вирішують проблему відсутності місць для поховання
04 квітень, 23:26