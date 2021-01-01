У Луцьку поліцейський збив жінку і втік

Сьогодні, близько 17.50, у Луцьку, водій Volkswagen скоїв наїзд на місцеву 57-річну мешканку та зник з місця пригоди. Потерпілу шпиталізували до Луцької міської лікарні.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської областіПоліцейські оперативно встановили винуватця – ним виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції, який перебував поза службою. Про подію вони невідкладно повідомили Державне бюро розслідувань, нині його представники встановлюють обставини пригоди.Поліція Волині розпочала службове розслідування за фактом ДТП за участю поліцейськогоУ момент аварії правоохоронець перебував поза службою.Відомості внесено в ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.У поліції за цим фактом розпочали службове розслідування, про результати якого буде повідомлено.