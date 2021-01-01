У Луцьку поліцейський збив жінку і втік
Сьогодні, 22:21
Сьогодні, близько 17.50, у Луцьку, водій Volkswagen скоїв наїзд на місцеву 57-річну мешканку та зник з місця пригоди. Потерпілу шпиталізували до Луцької міської лікарні.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області
Поліцейські оперативно встановили винуватця – ним виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції, який перебував поза службою. Про подію вони невідкладно повідомили Державне бюро розслідувань, нині його представники встановлюють обставини пригоди.
Поліція Волині розпочала службове розслідування за фактом ДТП за участю поліцейського
У момент аварії правоохоронець перебував поза службою.
Відомості внесено в ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.
У поліції за цим фактом розпочали службове розслідування, про результати якого буде повідомлено.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області
Поліцейські оперативно встановили винуватця – ним виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції, який перебував поза службою. Про подію вони невідкладно повідомили Державне бюро розслідувань, нині його представники встановлюють обставини пригоди.
Поліція Волині розпочала службове розслідування за фактом ДТП за участю поліцейського
У момент аварії правоохоронець перебував поза службою.
Відомості внесено в ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.
У поліції за цим фактом розпочали службове розслідування, про результати якого буде повідомлено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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