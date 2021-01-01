«Інвестор» став партнером з продажу квартир у ЖК «StyleUP»

Будівельна компанія «Інвестор» розпочинає продаж квартир у ЖК



ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ЖК «STYLEUP»?

«StyleUP» - це житло клубного типу. У комплексі заплановано 9 малоповерхових будинків, які розташовані на закритій території площею 5,69 га. Наразі повністю збудовано 2 будинки, їхня готовність - 95%.



У «StyleUP» є ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:

• Вільне планування квартир. Помешкання площею від 43 до 70 м2 не мають внутрішніх перестінків і мешканці можуть самостійно вирішувати, якою буде кількість кімнат, особливості планування тощо. Крім того, є можливість об’єднувати кілька квартир.

• Електричне опалення. Безпека, екологічність та простота в експлуатації - переваги, які роблять електричне опалення все більш популярним в приватних будинках. До речі, в Європі близько 70% житла використовують саме такий спосіб опалення. «StyleUP» - перший багатоквартирний комплекс, який пропонує мешканцям цей сучасний спосіб обігріву квартир. Крім того, відсутність газифікації в будинку дозволяє більш вільно підходити до планування та дизайну житла (газові котли та труби в квартирах часто створюють багато обмежень та клопотів з експлуатацією).

• Великі відкриті балкони з холодною шафою. Балкон - це гарне місце, де можна провести кілька хвилин на свіжому повітрі, не залишаючи квартиру - випити ранкової кави, освіжити голову, чи навіть просто перевірити, яка на вулиці погода. Балкони в сучасних помешканнях давно перестали виконувати функцію складу чи комори, тому не обов’язково закривати їх глухими стінами і перетворювати на лоджії.

• Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги. Таке інноваційне рішення захищає затишок всередині комплексу і в той же час - не ховає мешканців за глухими бетонними мурами.



Серед інших переваг ЖК «StyleUP» - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.





У ЖК «StyleUP» є 8 видів планувань, площа - від 43 до 70 м2. Крім того, усі квартири на перших поверхах мають окремі тераси 20 м2. Ціна - 18000 грн/м2.





Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. розпочинає продаж квартир у ЖК «StyleUP» . Цей житловий комплекс клубного типу розташований у с. Липини на виїзді із Луцька, поруч із ЖК “Юпітер” навпроти заводу «Модерн Експо».«StyleUP» - це житло клубного типу. У комплексі заплановано 9 малоповерхових будинків, які розташовані на закритій території площею 5,69 га. Наразі повністю збудовано 2 будинки, їхня готовність - 95%.У «StyleUP» є ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:Помешкання площею від 43 до 70 м2 не мають внутрішніх перестінків і мешканці можуть самостійно вирішувати, якою буде кількість кімнат, особливості планування тощо. Крім того, є можливість об’єднувати кілька квартир.Безпека, екологічність та простота в експлуатації - переваги, які роблять електричне опалення все більш популярним в приватних будинках. До речі, в Європі близько 70% житла використовують саме такий спосіб опалення. «StyleUP» - перший багатоквартирний комплекс, який пропонує мешканцям цей сучасний спосіб обігріву квартир. Крім того, відсутність газифікації в будинку дозволяє більш вільно підходити до планування та дизайну житла (газові котли та труби в квартирах часто створюють багато обмежень та клопотів з експлуатацією).Балкон - це гарне місце, де можна провести кілька хвилин на свіжому повітрі, не залишаючи квартиру - випити ранкової кави, освіжити голову, чи навіть просто перевірити, яка на вулиці погода. Балкони в сучасних помешканнях давно перестали виконувати функцію складу чи комори, тому не обов’язково закривати їх глухими стінами і перетворювати на лоджії.Таке інноваційне рішення захищає затишок всередині комплексу і в той же час - не ховає мешканців за глухими бетонними мурами.Серед інших переваг ЖК «StyleUP» - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.У ЖК «StyleUP» є 8 видів планувань, площа - від 43 до 70 м2. Крім того, усі квартири на перших поверхах мають окремі тераси 20 м2. Ціна - 18000 грн/м2. За цим посиланням можна переглянути 3D-модель житлового комплексу «StyleUP».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію