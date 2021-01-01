Вчені довели, що сонячне світло швидко знищує коронавірус: проте є умови





Однак не усе ультрафіолетове випромінювання знищує коронавірус. Промені UV довгої хвилі (UVA) занадто слабкі, щоб вплинути на вірус, а от промені UV середньої хвилі (UVB) вбивають коронавірус у людській слині упродовж 10-20 хвилин.



Що стосується променів короткої хвилі UVC, то вони також гарно справляються з коронавірусом, однак цей тип ультрафіолету зазвичай не контактує з поверхнею Землі, не проходячи через озоновий шар.



«UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах – наприклад, на кухнях або в метро – UVC буде взаємодіяти з твердими частинками й виробляти шкідливі речовини», – сказала токсиколог з Університету штату Орегон Джулі Макмеррі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці з Каліфорнійського університету підтвердили, що сонячне світло вбиває коронавірус SARS-CoV-2 у людській слині, а також заявляють, що воно робить це увосьмеро швидше, ніж вважалося раніше. Про це передає Укрінформ Однак не усе ультрафіолетове випромінювання знищує коронавірус. Промені UV довгої хвилі (UVA) занадто слабкі, щоб вплинути на вірус, а от промені UV середньої хвилі (UVB) вбивають коронавірус у людській слині упродовж 10-20 хвилин.Що стосується променів короткої хвилі UVC, то вони також гарно справляються з коронавірусом, однак цей тип ультрафіолету зазвичай не контактує з поверхнею Землі, не проходячи через озоновий шар.«UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах – наприклад, на кухнях або в метро – UVC буде взаємодіяти з твердими частинками й виробляти шкідливі речовини», – сказала токсиколог з Університету штату Орегон Джулі Макмеррі.

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