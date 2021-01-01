вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вчені довели, що сонячне світло швидко знищує коронавірус: проте є умови

Вчені довели, що сонячне світло швидко знищує коронавірус: проте є умови
Науковці з Каліфорнійського університету підтвердили, що сонячне світло вбиває коронавірус SARS-CoV-2 у людській слині, а також заявляють, що воно робить це увосьмеро швидше, ніж вважалося раніше. Про це передає Укрінформ.

Однак не усе ультрафіолетове випромінювання знищує коронавірус. Промені UV довгої хвилі (UVA) занадто слабкі, щоб вплинути на вірус, а от промені UV середньої хвилі (UVB) вбивають коронавірус у людській слині упродовж 10-20 хвилин.

Що стосується променів короткої хвилі UVC, то вони також гарно справляються з коронавірусом, однак цей тип ультрафіолету зазвичай не контактує з поверхнею Землі, не проходячи через озоновий шар.

«UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах – наприклад, на кухнях або в метро – UVC буде взаємодіяти з твердими частинками й виробляти шкідливі речовини», – сказала токсиколог з Університету штату Орегон Джулі Макмеррі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: короновірус, сонячне світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих
Сьогодні, 01:04
Вчені довели, що сонячне світло швидко знищує коронавірус: проте є умови
Сьогодні, 00:41
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у ковельській та луцькій громадах вирішують проблему відсутності місць для поховання
04 квітень, 23:26
Повідомили про стан потерпілих від падіння ліфту на шахті «Нововолинська»
04 квітень, 22:48
Схожі новини
У морзі переплутали покійників - тіла видавали у мішках У морзі переплутали покійників - тіла видавали у мішках
03 квітень, 18:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих
Сьогодні, 01:04
 0
Вчені довели, що сонячне світло швидко знищує коронавірус: проте є умови
Сьогодні, 00:41
 0
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як у ковельській та луцькій громадах вирішують проблему відсутності місць для поховання
04 квітень, 23:26
 0
Повідомили про стан потерпілих від падіння ліфту на шахті «Нововолинська»
04 квітень, 22:48
 0
Медіа
відео
1/8