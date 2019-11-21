Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих

Микола Осіюк у програмі «Позиція» на



Під час обговорення цієї теми у студії звучали думки лучан та проводилося голосування, що показало: люди позитивно ставляться до кремації – це і економія земельної площі на цвинтарях і екологічна складова, а ще екомонія на пам"ятниках та прибирання могил. Але є також ті, хто ще не готовий через моральні, релігійні чинники спалювати тіла своїх родичів.



В Україні зараз працює три крематорії: у Харкові, Одесі і Києві. Ще три міста на стадії реалізації цієї ідеї і Луцьк серед них.



У 2018 році тодішній заступник Луцького міського голови Григорій Недопад повідомляв, що міська влада вивчає питання будівництва крематорію. І навіть озвучував вартість невеликої американської печі (200тисяч доларів). Говорилося тоді і про облаштування на міському кладовищі місця для захоронення урн з рештками померли.

Але ця ідея залишилася досі не реалізованою.



Як розповів Микола Осіюк, в першу чергу потрібно розглядати економічну складову. «Швидше за все, це підприємство буде дотаційне, - розповідає директор департаменту, - бо завантаженість крематорію буде неповна. Поки до органів місцевого самоврядування не було таких звернень щодо кремації. Хіба що там можна також спалювати біологічні людські рештки (відрізані кінцівки під час операцій і т.п.)».



Поки міська влада розглядає такі можливості, приватні поховальні служби уже здійснюють такі послуги. Тобто не вони безпосередньо, а вони надають транспорт для перевезення покійників у ті міста (а здебільшого це Київ), де крематорії є.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Побудова крематорію поблизу Луцька ще не на часі, - таку думку висловив директор департаменту ЖКГ Луцької міської радиу програмі «Позиція» на 12 Каналі . На його думку така послуга, особливо у нашому регіоні, не матиме такого попиту через саме психологічний аспект.Під час обговорення цієї теми у студії звучали думки лучан та проводилося голосування, що показало: люди позитивно ставляться до кремації – це і економія земельної площі на цвинтарях і екологічна складова, а ще екомонія на пам"ятниках та прибирання могил. Але є також ті, хто ще не готовий через моральні, релігійні чинники спалювати тіла своїх родичів.В Україні зараз працює три крематорії: у Харкові, Одесі і Києві. Ще три міста на стадії реалізації цієї ідеї і Луцьк серед них.У 2018 році тодішній заступник Луцького міського головиповідомляв, що міська влада вивчає питання будівництва крематорію. І навіть озвучував вартість невеликої американської печі (200тисяч доларів). Говорилося тоді і про облаштування на міському кладовищі місця для захоронення урн з рештками померли.Але ця ідея залишилася досі не реалізованою.Як розповів Микола Осіюк, в першу чергу потрібно розглядати економічну складову. «Швидше за все, це підприємство буде дотаційне, - розповідає директор департаменту, - бо завантаженість крематорію буде неповна. Поки до органів місцевого самоврядування не було таких звернень щодо кремації. Хіба що там можна також спалювати біологічні людські рештки (відрізані кінцівки під час операцій і т.п.)».Поки міська влада розглядає такі можливості, приватні поховальні служби уже здійснюють такі послуги. Тобто не вони безпосередньо, а вони надають транспорт для перевезення покійників у ті міста (а здебільшого це Київ), де крематорії є.

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