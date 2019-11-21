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Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих

Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих
Побудова крематорію поблизу Луцька ще не на часі, - таку думку висловив директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк у програмі «Позиція» на 12 Каналі. На його думку така послуга, особливо у нашому регіоні, не матиме такого попиту через саме психологічний аспект.

Під час обговорення цієї теми у студії звучали думки лучан та проводилося голосування, що показало: люди позитивно ставляться до кремації – це і економія земельної площі на цвинтарях і екологічна складова, а ще екомонія на пам"ятниках та прибирання могил. Але є також ті, хто ще не готовий через моральні, релігійні чинники спалювати тіла своїх родичів.

В Україні зараз працює три крематорії: у Харкові, Одесі і Києві. Ще три міста на стадії реалізації цієї ідеї і Луцьк серед них.

У 2018 році тодішній заступник Луцького міського голови Григорій Недопад повідомляв, що міська влада вивчає питання будівництва крематорію. І навіть озвучував вартість невеликої американської печі (200тисяч доларів). Говорилося тоді і про облаштування на міському кладовищі місця для захоронення урн з рештками померли.
Але ця ідея залишилася досі не реалізованою.

Як розповів Микола Осіюк, в першу чергу потрібно розглядати економічну складову. «Швидше за все, це підприємство буде дотаційне, - розповідає директор департаменту, - бо завантаженість крематорію буде неповна. Поки до органів місцевого самоврядування не було таких звернень щодо кремації. Хіба що там можна також спалювати біологічні людські рештки (відрізані кінцівки під час операцій і т.п.)».

Поки міська влада розглядає такі можливості, приватні поховальні служби уже здійснюють такі послуги. Тобто не вони безпосередньо, а вони надають транспорт для перевезення покійників у ті міста (а здебільшого це Київ), де крематорії є.


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Теги: крематорій, Луцьк, Осіюк
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