Ніхто не захищений: хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга

Дані засновника соціальної мережі Facebookпотрапили в мережу.Номер телефону засновника компанії Facebook Марка Цукерберга потрапив у мережу разом із особистими даними ще 533 мільйонів користувачів.Про це повідомляє таблоїдна газета New York Post з посиланням на експерта з безпеки, передає Бабель.«Іронія полягає в тому, що, на жаль, у список «злитих» контактів потрапив і Марк Цукерберг. Якщо журналісти щосили намагаються отримати коментар від Facebook, може, вам просто зателефонувати йому?» – написав Волкер у Twitter й опублікував скріншот з імʼям Цукерберга та його номером телефону, який частково приховав.