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Ніхто не захищений: хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга

Ніхто не захищений: хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга
Дані засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга потрапили в мережу.

Номер телефону засновника компанії Facebook Марка Цукерберга потрапив у мережу разом із особистими даними ще 533 мільйонів користувачів.

Про це повідомляє таблоїдна газета New York Post з посиланням на експерта з безпеки Дейва Волкера, передає Бабель.

«Іронія полягає в тому, що, на жаль, у список «злитих» контактів потрапив і Марк Цукерберг. Якщо журналісти щосили намагаються отримати коментар від Facebook, може, вам просто зателефонувати йому?» – написав Волкер у Twitter й опублікував скріншот з імʼям Цукерберга та його номером телефону, який частково приховав.

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Теги: Цукерберг, хакерська атака
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