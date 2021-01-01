Сьогодні ФК «Волинь» на виїзді зіграє з хмельницькою командою: історія протистояння





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Футбольна весна почалася для клубу з Волочиська казково – команда Олександра Чижевського створила гучну сенсацію, вибивши з Кубка України «Шахтар», а потім продовжила свою переможну серію в Першій лізі до восьми матчів. Проте поразка від «Металіста 1925» (1:2), а потім непереконлива нічия з «Альянсом» (1:1) дещо відкинула колектив з Хмельниччини у турнірній таблиці дивізіону.



Утім, як і раніше, – це один із найбільш потужних колективів сезону, який у зимове міжсезоння точково підсилився, повернувши до складу Ігоря Бойчука, а також підписавши бомбардира «Кристала» Івана Гливого та Владислава Шаповала, який починав сезон у Луцьку.



Щоправда, при цьому в матчі проти «Волині» господарям доведеться обійтися без головного голеадора команди та усієї Першої ліги Руслана Черненка, а також екслучанина Юрія Романюка – обидва пропускатимуть гру через дискваліфікації.



«Волинь» після двох сухих перемог над «ВПК-Агро» (4:0) та «Нивою» (2:0) не зуміла забити вдома «Миколаєву», завершивши матч у нічию. Мировий результат не дозволив підопічним Василя Сачка підтягнутися до четвірки лідерів, двоє з яких втратили очки у минулому турі.



Крім того, минулий матч через травми пропускали Вячеслав Шарпар та Мішель Нкололо, і поки незрозуміло, чи зможе команда розраховувати на них під час складного виїзду до Волочиська. Але в минулому матчі уже був в заявці Віталій Приндета, який раніше був відсутній через пошкодження, а у складі немає дискваліфікованих гравців. Якоїсь додаткової мотивації на такого суперника, як «Агробізнес», луцьким гравцям також не треба – тож можна не сумніватися, що у понеділок «хрестоносці» намагатимуться боротися за максимальний результат.



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Історія взаємовідносин обох команд розпочалася позаминулого сезону. У дебютному поєдинку «Волинь» перемогла на виїзді (2:0), однак у Луцьку команди розійшлися миром – 0:0. Минулого сезону «хрестоносці» перемогли в домашньому поєдинку (2:1), однак в другому колі розгромно поступилися у виїзному матчі, який відбувався на Львівщині (0:3). А цього сезону в Луцьку «Волинь» здобула свою першу перемогу в чемпіонаті України саме над «Агробізнесом» (2:1).



Цікаво, що за «Агробізнес» виступає ціла низка ексфутболістів «Волині»: Сергій Петров, Юрій Романюк, Владислав Шаповал, а також Дмитро Юхимович, який свого часу виступав за «хрестоносців» на дитячо-юнацькому рівні. Ну, звісно, й керманич клубу з Волочиська Олександр Чижевський – корінний лучанин, який, проте, майже не грав у рідному місті на професійному рівні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Волинь» на виїзді зіграє проти одного з лідерів Першої ліги – хмельницької команди ФК «Агоробізнес». Матч відбудеться 5 квітня у Волочиську на стадіоні «Юність».Як інформує пресслужба лучан , початок гри - о 15:00. Пряму трансляцію матчу можна дивитися в YouTube.Футбольна весна почалася для клубу з Волочиська казково – командастворила гучну сенсацію, вибивши з Кубка України «Шахтар», а потім продовжила свою переможну серію в Першій лізі до восьми матчів. Проте поразка від «Металіста 1925» (1:2), а потім непереконлива нічия з «Альянсом» (1:1) дещо відкинула колектив з Хмельниччини у турнірній таблиці дивізіону.Утім, як і раніше, – це один із найбільш потужних колективів сезону, який у зимове міжсезоння точково підсилився, повернувши до складу, а також підписавши бомбардира «Кристала»та, який починав сезон у Луцьку.Щоправда, при цьому в матчі проти «Волині» господарям доведеться обійтися без головного голеадора команди та усієї Першої ліги Руслана Черненка, а також екслучанина Юрія Романюка – обидва пропускатимуть гру через дискваліфікації.«Волинь» після двох сухих перемог над «ВПК-Агро» (4:0) та «Нивою» (2:0) не зуміла забити вдома «Миколаєву», завершивши матч у нічию. Мировий результат не дозволив підопічнимпідтягнутися до четвірки лідерів, двоє з яких втратили очки у минулому турі.Крім того, минулий матч через травми пропускалита, і поки незрозуміло, чи зможе команда розраховувати на них під час складного виїзду до Волочиська. Але в минулому матчі уже був в заявці, який раніше був відсутній через пошкодження, а у складі немає дискваліфікованих гравців. Якоїсь додаткової мотивації на такого суперника, як «Агробізнес», луцьким гравцям також не треба – тож можна не сумніватися, що у понеділок «хрестоносці» намагатимуться боротися за максимальний результат.VERSUSІсторія взаємовідносин обох команд розпочалася позаминулого сезону. У дебютному поєдинку «Волинь» перемогла на виїзді (2:0), однак у Луцьку команди розійшлися миром – 0:0. Минулого сезону «хрестоносці» перемогли в домашньому поєдинку (2:1), однак в другому колі розгромно поступилися у виїзному матчі, який відбувався на Львівщині (0:3). А цього сезону в Луцьку «Волинь» здобула свою першу перемогу в чемпіонаті України саме над «Агробізнесом» (2:1).Цікаво, що за «Агробізнес» виступає ціла низка ексфутболістів «Волині»:, а також, який свого часу виступав за «хрестоносців» на дитячо-юнацькому рівні. Ну, звісно, й керманич клубу з– корінний лучанин, який, проте, майже не грав у рідному місті на професійному рівні.

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