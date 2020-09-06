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«Фіолет» розпочинає у Луцьку свій акустичний тур

«Фіолет» розпочинає у Луцьку свій акустичний тур
Гурт «Фіолет» з акустикою та віршами виступить у рідному Луцьку.

Подія відбудеться у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9) 8 квітня, повідомляють організатори.

Гурт «Фіолет» – учасники «X-Фактор – 7», автори 4 повноцінних студійних альбомів, 5 міні-альбомів та двох live-альбомів.

Найромантичніші хулігани української сцени максимально скучили за посмішками, голосами та енергією, тож зібрали все найулюбленіше, додали поезії та прози і їдуть до Луцька! На глядачів чекає трек-лист з найкращих пісень гурту та акустичні версії нових пісень з майбутнього альбому: «Кохана», «Тиша», «Космос за нас», «До серця», «Найкращий друг», «Залишимось друзями», «Слово даю» та багато інших. Також шанувальники творчості матимуть змогу почути авторське виконання максимально щирої поезії Сергія «Колоса» Мартинюка та зможуть придбати його збірку, обидва романи, і навіть взяти автограф!

* Події відбудуться з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм, у продажі лише 50% залу. Кількість квитків обмежена, тому поспішіть придбати свій просто зараз!

Квитки можна придбати за посиланням: https://cutt.ly/bceHN6G

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Теги: Фіолет, акустичний тур
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