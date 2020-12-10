Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун
Сьогодні, 06:31
На тлі стрімкої вакцинації населення Ізраїль завершив локдаун. У країні відновили роботу ресторани, готелі, навчальні заклади, релігійні установи та інші.
Про це пише "Радіо Свобода".
Також на території держави почали закривати COVID-відділення лікарень. Адже кількість хворих на коронавірус громадян різко знизилася, наразі їх 5 352.
Ізраїль – лідер вакцинації
Зазначається, що Ізраїль лідирує за темпами вакцинації у світі. Принаймні один укол від інфекції вже отримали понад 5,2 мільйона людей.
Дві дози щеплення вкололи 4,8 мільйона осіб. Це означає, що в країні повністю вакциновані проти COVID-19 майже 52% громадян.
Загальна кількість населення країни становить понад 9 мільйонів громадян.
Скоро вакцинуватимуть дітей
Лікар-анестезіолог із Тель-Авіва Борис Бриль заявив, що Ізраїль готується розпочати вакцинацію дітей.
Наразі у країні завершують дослідження щодо ефективності вакцини Pfizer для дітей 12 – 16 років. Невдовзі також почнуть досліджувати ефективність вакцини для дітей 8 – 12 років.
Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі: коротко
• Станом на 4 квітня в Ізраїлі зафіксували майже 835 тисяч випадків зараження COVID-19.
• Перемогти хворобу вдалося понад 822 тисячам людей. Померли – 6 243 пацієнти.
• За минулу добу, 3 квітня, у країні коронавірус виявили в 140 осіб.
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Про це пише "Радіо Свобода".
Також на території держави почали закривати COVID-відділення лікарень. Адже кількість хворих на коронавірус громадян різко знизилася, наразі їх 5 352.
Ізраїль – лідер вакцинації
Зазначається, що Ізраїль лідирує за темпами вакцинації у світі. Принаймні один укол від інфекції вже отримали понад 5,2 мільйона людей.
Дві дози щеплення вкололи 4,8 мільйона осіб. Це означає, що в країні повністю вакциновані проти COVID-19 майже 52% громадян.
Загальна кількість населення країни становить понад 9 мільйонів громадян.
Скоро вакцинуватимуть дітей
Лікар-анестезіолог із Тель-Авіва Борис Бриль заявив, що Ізраїль готується розпочати вакцинацію дітей.
Наразі у країні завершують дослідження щодо ефективності вакцини Pfizer для дітей 12 – 16 років. Невдовзі також почнуть досліджувати ефективність вакцини для дітей 8 – 12 років.
Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі: коротко
• Станом на 4 квітня в Ізраїлі зафіксували майже 835 тисяч випадків зараження COVID-19.
• Перемогти хворобу вдалося понад 822 тисячам людей. Померли – 6 243 пацієнти.
• За минулу добу, 3 квітня, у країні коронавірус виявили в 140 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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