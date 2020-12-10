вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун

Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун
На тлі стрімкої вакцинації населення Ізраїль завершив локдаун. У країні відновили роботу ресторани, готелі, навчальні заклади, релігійні установи та інші.

Про це пише "Радіо Свобода".

Також на території держави почали закривати COVID-відділення лікарень. Адже кількість хворих на коронавірус громадян різко знизилася, наразі їх 5 352.

Ізраїль – лідер вакцинації
Зазначається, що Ізраїль лідирує за темпами вакцинації у світі. Принаймні один укол від інфекції вже отримали понад 5,2 мільйона людей.

Дві дози щеплення вкололи 4,8 мільйона осіб. Це означає, що в країні повністю вакциновані проти COVID-19 майже 52% громадян.
Загальна кількість населення країни становить понад 9 мільйонів громадян.

Скоро вакцинуватимуть дітей
Лікар-анестезіолог із Тель-Авіва Борис Бриль заявив, що Ізраїль готується розпочати вакцинацію дітей.
Наразі у країні завершують дослідження щодо ефективності вакцини Pfizer для дітей 12 – 16 років. Невдовзі також почнуть досліджувати ефективність вакцини для дітей 8 – 12 років.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі: коротко
• Станом на 4 квітня в Ізраїлі зафіксували майже 835 тисяч випадків зараження COVID-19.
• Перемогти хворобу вдалося понад 822 тисячам людей. Померли – 6 243 пацієнти.
• За минулу добу, 3 квітня, у країні коронавірус виявили в 140 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ізраїль, вакцинація, коронавірус, локдаун завершення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун
Сьогодні, 06:31
Сьогодні ФК «Волинь» на виїзді зіграє з хмельницькою командою: історія протистояння
Сьогодні, 04:10
«Фіолет» розпочинає у Луцьку свій акустичний тур
Сьогодні, 03:27
Ніхто не захищений: хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга
Сьогодні, 02:24
Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих
Сьогодні, 01:04
Схожі новини
В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу
07 лютий, 03:14
Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19 Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19
10 грудень, 2020, 07:32
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
20 березень, 18:40
Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині Повідомили, скільком людям зробили щеплення від коронавірусу на Волині
18 березень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун
Сьогодні, 06:31
 0
Сьогодні ФК «Волинь» на виїзді зіграє з хмельницькою командою: історія протистояння
Сьогодні, 04:10
 0
«Фіолет» розпочинає у Луцьку свій акустичний тур
Сьогодні, 03:27
 0
Ніхто не захищений: хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга
Сьогодні, 02:24
 0
Крематорій у Луцьку: чи готове місто спалювати померлих
Сьогодні, 01:04
 0
Медіа
відео
1/8